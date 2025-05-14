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Украина

«Вторжение в Закарпатье»: в минобороны Венгрии сделали заявление

9:42 14 мая 2025
Фейк о &quot;возвращении Закарпатья&quot; Венгрией распространил анонимный Х-аккаунт. Фото - скриншот

На фоне скандала, разгоревшегося после задержания в Украине агентов венгерской разведки, обострившего и без того непростые отношения между странами, в сети начала распространяться информация о якобы операции «Турул», цель которой — возвращение венгерской стороной части украинских территорий.

В Центре противодействия дезинформации называют такие сообщения ложными и указывают, какой ресурс был первоисточником. Это — анонимный X-аккаунт HungaryBased, регулярно публикующий провокационные сообщения о «возвращении Закарпатья» и не имеющий никакого отношения к венгерским медиа или государственным структурам.

В венгерском МО объяснило, что видео с бронетехникой, распространенное в сети Х, связано с фестивалем Ludovika — ежегодным публичным мероприятием. А другие материалы из фейковой публикации — это архивные кадры с учений Adaptive Hussars 23, которые проходили в ноябре 2023 года.

Фото со страницы ЦПИ

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«Такие вбросы выгодны россии. Их задача — это создать напряженную ситуацию между Украиной и соседними государствами. Распространяя подобные фейки о якобы „территориальных претензиях“, россияне и их прокси пытаются сталкивать украинцев и венгров. Это их традиционная стратегия», — добавили в ЦПД.

Впрочем, стоит напомнить, что вскоре после начала широкомасштабного вторжения россии в Украину венгерский премьер-министр Виктор Орбан, не являющийся сторонником членства Украины в ЕС и НАТО, приходил на футбольный матч с шарфом, на котором была изображена карта Венгрии вместе с частью украинских территорий. Тогда МИД Украины заявлял, что вызовет «на ковер» главу венгерского диппредставительства.

Фото — скриншот

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