Идеальный медовик, который всегда получается: приготовьте, потому что очень вкусно

Он всегда хорошо удается, крем можно делать любой на вкус, тем самым меняется вкус медовика. Также можно добавлять орехи, предварительно подсушенные, чернослив, пряности, апельсиновую цедру, делится кулинар Татьяна Петришина.

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Диаметр готового тортика — 20 см

Приблизительный вес — 1600

Ингредиенты:

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сахар -150 г

яйца — 2 шт. (размешать с солью)

мед — 100 г

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масло — 100 г

сода — 2 ч. л.

мука — 400/420 г (просеянная)

щепотка соли

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Татьяна всегда добавляет смесь пряностей ¼ ч. л. или немного карамельной ванили по вкусу.

Приготовление

Берем больший сотейник (масса во время нагревания увеличивается) Сахар, мед, масло — нагреть до растворения сахара, отставить с огня, добавить соду — все время помешивая (масса увеличивается, осторожно). Как только масса начнет оседать, вернуть ее на плиту и прогреть еще 2 минуты до янтарного цвета, все время помешивая. Дать охладиться примерно 5 минут.

Добавить частями яйца, еще в теплую массу добавить постепенно муку, ложкой замесить вязкое и липкое тесто (лучше подсыпать муку во время раскатывания).



Оставить тесто отдохнуть на 30 минут.

Разделить тесто на 9 частей, укрыть.

Каждую часть тоненько раскатать на слегка присыпанной поверхности или пергаменте, как вам удобнее. Выпекать в духовке, разогретой до температуры 200, всего 5 мин. Еще теплыми вырезать коржи диаметром 20. Пока один корж выпекается, раскатываем следующий.

Крем заварной на сметане

Сметана 20% - 500 г

Яйца — 2

Крахмал кукурузный — 50 г

Сахар — 170/180 г

Ванильный сахар — 20 г

Коньяк — 2 ст. л.

Масло — 70 г

Дополнительно 350 г сметаны 25% (сцеженная)

Выливаем в марлю, сложенную вдвое, 500 г сметаны 25%, подвешиваем на 4−5 часов, можно на ночь, все зависит от сметаны.

Приготовление

В 200 г сметаны добавить яйца, сахар, крахмал, все тщательно размешать до однородности, добавить оставшиеся 300 г сметаны, перемешать до однородности и варить на маленьком огне, все время помешивая, до загустения. В конце добавить ванильный сахар. Отставить, добавить масло, размешать, накрыть пленкой в контакт, оставить охлаждаться при комнатной температуре.

Охлажденный крем взбить до пышности и однородности, в конце добавить коньяк, сцеженную сметану, перемешать на малых оборотах до однородности.

Заварное основание и сметана должны быть одинаковой температуры, если температура разная — крем расслаивается.

Намазать коржи кремом, через один корж добавить нарезанный чернослив и орехи. Или классический вариант — без добавок.

Обрезки измельчить в блендере, весь тортик присыпать крошкой. Тортику нужно настояться, лучше ночь в холодильнике.

Ранее кулинар Светлана Выборнова рассказывала, как можно приготовить быстрый медовик прямо на сковородке.

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