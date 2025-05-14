Громкое дело: в Испании задержан Олег Гладковский

В 2022 году в НАБУ рассказывали о коррупционных схемах, позволявших военнообязанным незаконно выезжать из Украины. В соответствующем исследовании, в частности, фигурировало и имя экс-первого заместителя секретаря СНБОУ Олега Гладковского.

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А сейчас в Национальном антикоррупционном бюро заявляют о задержании в Испании бывшего первого заместителя секретаря Совбеза по делу о злоупотреблении на закупках автомобилей для армии. Фамилию задержанного, конечно же, не называют.

«14 мая 2025 года на территории Королевства Испания правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, который также занимал должность главы Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса и разыскивался НАБУ с июня 2024 года. Решается вопрос о его экстрадиции в Украину», — говорится в сообщении.

В НАБУ заявляют, что задержанному вместе с экс-замминистра обороны и директором департамента Министерства обороны инкриминируют организацию закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по завышенным ценам, что привело к более чем 17 млн грн ущерба государству.

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Напомним, что экс-чиновнику еще год назад ВАКС избрал меру пресечения в виде заочного ареста.

«В ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие имеют долю собственности, а именно — ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». В октябре 2019 года сообщено о подозрении бывшему первому заместителю секретаря СНБО. В апреле 2020 года — экс-заместителю министра обороны и директору департамента Министерства обороны», — сообщала тогда Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Напомним, что на днях сотрудники НАБУ проводили обыски у руководства НГУ, а в МВД заявили о служебном расследовании и отстранении шести должностных лиц руководящего звена материально-технического обеспечения Нацгвардии.

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Фото из Википедии

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