Ретроградный Плутон готовит испытания для четырех знаков зодиака: перемены уже в мае

В мае Плутон начал ретроградное движение. В следующие шесть месяцев эта планета покажет, что мы всегда можем учиться на ошибках и создавать крепкий фундамент, используя полученную мудрость. Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых ощутят влияние Плутона больше всего, пишет Ukr.Media.

ВІДЕО ДНЯ

Водолей

Плутон в вашем знаке изменяет все сферы жизни, проверяя терпение. Эти изменения напоминают происходившее под влиянием Сатурна несколько лет назад. Ретроградный Плутон начался в сезон Тельца, а также в оппозиции с Марсом в вашем доме партнерств, что может создать сложности в отношениях. Сейчас важно устанавливать границы и взаимодействовать с другими дипломатично и сочувственно. Импульсивность не поможет, а терпение и аналитический подход будут вознаграждены.

Лев

Ретроградный Плутон оказывает влияние на ваши отношения и вступает в конфликт с Марсом в вашем знаке. Это шанс стать сильнее, обучаясь адаптироваться, слушать и сотрудничать. Не спешите, потому что Плутон ценит терпение и настойчивость. Научитесь объединять лидерство с эмпатией.

Телец

Плутон на вершине вашей карты изменяет ваш подход к работе и стратегиям. Это время для новых навыков и ответственности. Плутон трансформирует вашу карьеру, напоминая, что успех требует практических шагов. Он разрушает старое, чтобы создать новое, давая вам план для больших достижений.

РЕКЛАМА

Скорпион

Плутон в нижней точке карты изменяет концепцию дома. Это эмоциональный период, который заставит вас обратиться к корням и семейной истории. Вы можете заняться глубинным исцелением и исследованиями. Плутон также влияет на карьеру и обучение, помогая вам расти и освобождаться от бремени прошлого.

Как писали «ФАКТЫ», ранее специалисты по Восточным прогнозам составили прогноз на текущую неделю.

РЕКЛАМА

360

Читайте нас в Facebook