41.29 / 41.67 46.34 / 46.87
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гороскоп

Ретроградный Плутон готовит испытания для четырех знаков зодиака: перемены уже в мае

16:57 14 мая 2025
В период ретроградного Плутона сильно изменится жизнь четырех знаков зодиака

В мае Плутон начал ретроградное движение. В следующие шесть месяцев эта планета покажет, что мы всегда можем учиться на ошибках и создавать крепкий фундамент, используя полученную мудрость. Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых ощутят влияние Плутона больше всего, пишет Ukr.Media.

Водолей
Плутон в вашем знаке изменяет все сферы жизни, проверяя терпение. Эти изменения напоминают происходившее под влиянием Сатурна несколько лет назад. Ретроградный Плутон начался в сезон Тельца, а также в оппозиции с Марсом в вашем доме партнерств, что может создать сложности в отношениях. Сейчас важно устанавливать границы и взаимодействовать с другими дипломатично и сочувственно. Импульсивность не поможет, а терпение и аналитический подход будут вознаграждены.

Лев
Ретроградный Плутон оказывает влияние на ваши отношения и вступает в конфликт с Марсом в вашем знаке. Это шанс стать сильнее, обучаясь адаптироваться, слушать и сотрудничать. Не спешите, потому что Плутон ценит терпение и настойчивость. Научитесь объединять лидерство с эмпатией.

Телец
Плутон на вершине вашей карты изменяет ваш подход к работе и стратегиям. Это время для новых навыков и ответственности. Плутон трансформирует вашу карьеру, напоминая, что успех требует практических шагов. Он разрушает старое, чтобы создать новое, давая вам план для больших достижений.

РЕКЛАМА

Скорпион
Плутон в нижней точке карты изменяет концепцию дома. Это эмоциональный период, который заставит вас обратиться к корням и семейной истории. Вы можете заняться глубинным исцелением и исследованиями. Плутон также влияет на карьеру и обучение, помогая вам расти и освобождаться от бремени прошлого.

Как писали «ФАКТЫ», ранее специалисты по Восточным прогнозам составили прогноз на текущую неделю.

РЕКЛАМА

360

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как избежать штрафа за непристегнутый ремень безопасности - Фото: Патрульная полиция Киева

Как водителю избежать штрафа за непристегнутый ремень безопасности: важный нюанс

Творожный кекс по рецепту фудблогера Талли Королевы

Ароматный кекс с творогом: порадуйте себя этой полезной выпечкой

посадка помидоров

Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами

Пенсия в Украине

Базовая социальная помощь: Сергей Коробкин объяснил, кто сможет с июля получать 4500 грн ежемесячно

Следующий материал
Новости партнеров