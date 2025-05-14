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- 17:10 Юноши и девушки учатся жизненно важным вещам: мэр Каменского Билоусов о «Защите Украины»
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Юноши и девушки учатся жизненно важным вещам: мэр Каменского Билоусов о «Защите Украины»
Из-за вызовов, которые встали перед нашей страной, в школах обновили предмет «Защита Украины». Его цель — сформировать у подрастающего поколения оборонное сознание и осмысленный подход к важности этой защиты. В новой программе «Защиты Украины» — 10 модулей. Они охватывают, в частности, темы домедицинской помощи с элементами тактической медицины; военные технологии; связь на поле боя; базовые знания топографии и тактики. В прифронтовом Каменском этому уделяют немалое внимание. Об этом «ФАКТАМ» рассказал мэр города Андрей Билоусов.
- Сегодня посетил учебные сборы по предмету «Защита Украины» Увидел слаженную командную работу — юноши и девушки учатся жизненно важным вещам: тактической медицине, стрелковой подготовке, действиям в экстремальных условиях, работе с опасными предметами
По его словам, для учеников сделали и обустроили специальную полигонную локацию.
- Занятия проходят в максимально реалистичных условиях под руководством опытных преподавателей и кадровых военных, — пояснил Билоусов.
Городской голова отметил, что в этом учебном году в Каменском создали специализированные ячейки, где предмет «Защита Украины» преподается в обновленном, практически ориентированном формате, в соответствии с распоряжением Министерства образования и науки.
- Одними из первых в области ввели такую модель, и сегодня имеем самые большие ячейки в регионе, — добавил Билоусов.
По его словам, благодаря государственной субвенции и софинансированию из местного бюджета, учебные пространства полностью оснащены всем необходимым: современными лазертаг-комплектами, тренажерами для сердечно-легочной реанимации, макетами мин, средствами индивидуальной защиты, турникетами, аптечками боевого медика и тому подобное.
Город также взял на себя ремонты помещений, чтобы обеспечить детям безопасные, комфортные и современные условия для обучения.
- В течение учебного года ученики 10−11 классов осваивают учебные модули, которые формируют умение действовать в сложных ситуациях, проявлять инициативу, поддерживать друг друга и сохранять эмоциональную устойчивость. Программа реализуется планово, в соответствии с образовательными требованиями и потребностями нашего времени, — добавил Билоусов.
Ранее мэр Билоусов рассказывал о конкурсе профмастерства ко дню медсестры — уникальном мероприятии не только для Каменского, но и для страны.20
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