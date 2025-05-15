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Гол-шедевр ударом со своей половины поля украсил матч чемпионата Нидерландов (видео)
В голландском футболе, попрощавшемся недавно со своей легендой, забит еще один шедевральный гол. Его автором стал полузащитник «Неймегена» Брайан Линссен, «дубль» которого принес его команде разгромную домашнюю победу над «Бредой» (3:0).
На 70-йминуте встречи 34-летний полузащитник, за плечами у которого выступления за «Фейеноорд» и японскую «Ураву Ред Даймондс», получил пас от одноклубника в центральном круге, умело обработал мяч и неожиданно пробил со своей половины поля. Греческому голкиперу соперников Костасу Лампре, далеко вышедшему из ворот, только и оставалось, что наблюдать, как мяч залетит в сетку.
Кстати, за тур до финиша чемпионата Нидерландов чемпионская гонка обострилась до предела. Лидер «Аякс» на 90+9-й минуте упустил победу победу на поле «Гронингема» (2:2) и позволил себя обойти ПСВ «Эйндховен», который разгромил «Хераклес» (4:1). Перед решающими противостояниями эйндховенцы опережают столичный гранд на одно очко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболистка сборной Мексики забила фантастический победный гол.
Фото ФК «Неймеген»
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