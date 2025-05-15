41.11 / 41.69 46.13 / 46.83
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Секреты выбора идеальной сумки на каждый день: некоторые нюансы вас удивят

22:26 15 мая 2025
Сумка

У каждой женщины есть несколько сумок для разных случаев жизни. С одной хорошо путешествовать, потому что она вместительная, с другой — нарядной — комфортно чувствуешь себя на вечеринке. И очень важно уметь выбрать комфортную повседневную сумку. Прежде всего, она должна быть вместительная. Например, если вы работаете в офисе, идеально, если в нее помещаются документы в формате А4.

Идеальная сумка должна быть на молнии. Тогда ее содержимому (документам и деньгам) не страшен ливень или снегопад.

А еще идеальная сумка должна быть из водонепроницаемого материала.

Конечно же, важен цвет. Сумка должна подходить практически ко всем вещам в вашем гардеробе. Например, она может быть бежевой, темно-синей или в модном оттенке «мокко мусс».

РЕКЛАМА

Идеальная сумка немаркая. Ведь, к примеру, белую сумку, светло-голубую или светло-розовую придется чистить постоянно.

Обращайте внимание на качество. Ведь нет ничего хуже, если в сумке поломается змейка или оторвется ручка. Качественная сумка вас не подведет.

Напомним о неожиданном тренде лета-2025 — пляжной сумке для города.

РЕКЛАМА

Фото из альбома Ольги Сметанской

86

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как избежать штрафа за непристегнутый ремень безопасности - Фото: Патрульная полиция Киева

Как водителю избежать штрафа за непристегнутый ремень безопасности: важный нюанс

Медовик. Фото Татьяны Петришиной

Идеальный медовик, который всегда получается: приготовьте, потому что очень вкусно

Счастливые люди, фото https://ru.freepik.com/

Деньги, цели, карьера: к кому скоро придет финансовое процветание после периода испытаний

Творожный кекс по рецепту фудблогера Талли Королевы

Ароматный кекс с творогом: порадуйте себя этой полезной выпечкой

Следующий материал
Новости партнеров