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Пляжная сумка для города — тренд лета-2025: некоторые нюансы вас удивят
Нынешней весной модницы украшали свои сумочки цветами из ткани или платком, который гармонирует по цвету с нарядом. А вот летом-2025 улицы мегаполисов заполонят пляжные сумки. Идеальное сочетание — с белой юбкой и футболкой в полоску, а также с нарядами в средиземноморском стиле — например, длинными сарафанами с ярким флористическим принтом или платьями в пастельных тонах. Дополните такую сумку обувью на джутовой подошве и соломенной шляпкой.
Это могут быть сумки из соломки и других экологичных материалов, плетенные в технике макраме или вязанные крючком… Возможно, создать такую сумку вы сможете и сами, если умеете вязать. Декором могут служить вставки из экокожи, бусины, кисти, бахрома, банты. Украшайте летние сумки подвесками, цветами, шарфом — сейчас это очень актуально. Украшение может быть не одно. Декор, который вы выбираете, сделает ваш образ особенным и неповторимым.
На пике популярности сумочки, стилизованные под корзинку или ведерко. Также очень эффектно смотрится плетеный клатч, который подойдет практически к любому наряду.
Выбирая сумку, позаботьтесь о том, чтобы она была для вас удобной. Тогда будете носить ее с удовольствием.
Ранее известный дизайнер назвал главные цвета лета-2025.
Фото из альбома Ольги Сметанской136
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