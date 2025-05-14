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Игра на выживание: приедет ли путин в Стамбул для встречи с Зеленским?
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в четверг, 15 мая, прибудет в Турцию для прямых переговоров по прекращению боевых действий. В то же время Дональд Трамп намекнул, что может лично прилететь в Стамбул, добавив интриги к запланированной встрече.
Как напоминает Independent, ранее Зеленский призвал к 30-дневному безусловному перемирию, которое должно стать фундаментом для дипломатических переговоров. Однако российский президент путин отверг это предложение, возобновив массированные атаки беспилотниками на территории Украины.
Несмотря на это, Кремль предложил провести прямые переговоры 15 мая в Стамбуле при посредничестве президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Некоторые аналитики предполагают, что путин ожидал от Зеленского категорического отказа, однако украинский лидер принял вызов.
Если встреча Зеленского и путина все же состоится, это станет первым их личным контактом с декабря 2019 года.
Тем временем Турция остается важным посредником в конфликте. Эрдоган стремится закрепить свое влияние как международного лидера, что может способствовать его внутренним политическим амбициям.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ» , европейские страны оказывают давление на путина, призывая к перемирию. Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши пригрозили России новыми санкциями, если боевые действия не прекратятся.182
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