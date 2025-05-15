путин не готов к переговорам: Волкер высказался в адрес кремля

15 мая, президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, приедет в Стамбул, чтобы участвовать в прямых переговорах с россией по завершению войны в Украине. Но путин пока не готов к прекращению огня. А новая администрация США вряд ли будет выделять новые пакеты военной помощи Украине. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

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«Администрация Трампа не говорит о военной помощи Украине слишком много. Я почти уверен, что мы не увидим новых ассигнований, которые предусматривали бы расходование средств американских налогоплательщиков на помощь Украине. Я не думаю, что это произойдет. Но есть и другие способы, с помощью которых США могут предоставить Украине технику и боеприпасы: в том числе путем займа средств, чтобы оружие можно было закупить и передать Украине, а затем вернуть. Это называется „ленд-лиз“. Существует и третий вариант, при котором соглашение о добыче полезных ископаемых может быть использовано для обеспечения договоренностей, по которым Украина будет закупать американское оружие и боеприпасы. Поэтому я думаю, что вероятно эта поддержка продолжится — просто в других форматах», — сказал Волкер.

Относительно того, что Украина должна начать прямые переговоры с рф, Волкер убежден, что это не поможет.

«Это не приведет ни к какому прогрессу. Важно иметь в переговорах международное участие, потому что путин будет врать, перекручивать и искажать факты — и все должны это видеть. Если Украина и россия будут сидеть в одной комнате, россия выйдет после переговоров, обвинит Украину во всевозможных вещах, и у людей сложится запутанная картина. Поэтому я считаю, что важно создать международные рамки по конкретным вопросам, таким как обмен пленными, временное прекращение огня в определенной зоне или отказ от ударов по энергетическим объектам друг друга. Такие вещи можно обсуждать на двусторонней основе, но все равно нужны более широкие международные рамки, если мы хотим положить конец войне. Я даже думаю, что когда-то будет постоянное прекращение огня. Просто не сейчас. путин не готов», — резюмировал Курт Волкер.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что рф и Украина делают так, чтобы другая сторона разозлила Трампа первой.

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