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Переговоры в Турции: присоединится ли Трамп к встрече между представителями Украины и россии?

10:22 14 мая 2025
Президент США Дональд Трамп

В Турции 15 апреля ожидаются важные дипломатические переговоры между Украиной и россией, на которые прибудут представители администрации Дональда Трампа. В то же время, остается неопределенным вопрос о личном участии президента США. Как сообщает CNN со ссылкой на чиновников Белого дома, это будет зависеть от того, прилетит ли в Стамбул владимир путин.

Переговоры запланированы на четверг, 15 мая, однако их формат пока остается неопределенным. «Сейчас все очень динамично , — заявил представитель администрации США. — Немногие знают, каким будет этот день».

Накануне Трамп заявил, что рассматривает возможность приобщиться к переговорам, если его присутствие будет способствовать положительному результату. «Я думаю, что эта встреча между Украиной и россией может принести хорошие результаты , — сказал Трамп. — Я даже думал о том, чтобы лично прилететь».

Представители американского правительства отмечают, что сама возможность участия Дональда Трампа оказывает дополнительное давление на путина. Владимир Зеленский уже подтвердил, что прилетит в Турцию на переговоры, инициатором которых сначала был путин, а затем Трамп.

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В Стамбул на встречу прибудут спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог и представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф. Высокопоставленные чиновники намерены обсудить дальнейшие шаги по деэскалации конфликта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон считает, что путин рискует «переиграть» с президентом Трампом на переговорах по Украине .

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