Очень плохой сигнал: ЕС может ввести повышенные пошлины на украинские товары

Пошлины на украинский экспорт могут быть введены этим летом. Газета Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщает, что Европейский союз может ввести значительно более высокие тарифы на импорт из Украины уже через несколько недель. Источники отмечают, что решение о введении более высоких тарифов на украинский импорт связано с планами отмены специального таможенного режима, введенного в 2022 году, после вторжения россии в Украину, сообщает Financial Times.

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По данным источников, решение было принято после того, как Польша инициировала защиту фермеров ЕС. ЕС имеет соглашение о свободной торговле с Украиной, но после вторжения россии в 2022 году остальные тарифы были временно приостановлены. Срок действия этих соглашений истекает 6 июня 2025 года, и ЕС планирует заменить их так называемыми переходными мерами, пока стороны будут обновлять свое общее торговое соглашение.

Два дипломата ЕС сообщили, что переходные меры Еврокомиссии предусматривают разделение годовой беспошлинной квоты на 12 месячных частей. Цель — уменьшить импорт на период переговоров. Они добавили, что больше всего пострадают кукуруза, сахар, мед и птица.

Кроме того, годовая квота на кукурузу сократится с 4,7 млн тонн до 650 тысяч тонн. На птицу — с 57,1 тысячи до 40 тысяч тонн, а сахар — со 109 тысяч до 40,7 тысячи тонн. Глава комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ланге заявил, что эта ситуация — «очень плохой сигнал для Украины».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Украине прогнозируют рост цен на все товары.

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