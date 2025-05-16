ВСУ потеряли еще один F-16: как это произошло

В ночь на 16 мая Воздушные силы ВСУ потеряли еще один самолет — около 03.30 была потеряна связь с F-16. Но, к счастью, пилот успешно катапультировался.

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В ПС ВСУ сообщили, что пилот участвовал в отражении воздушного нападения россиян, уничтожив три цели. По четвертой он работал, применяя авиационную пушку.

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«На борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался. Благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилот быстро найден и эвакуирован. Самочувствие летчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает. Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила ак работе», — говорится в сообщении.

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Напомним, что в августе прошлого года погиб пилот F-16 Алексей Месь (Мунфиш). Это произошло во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара. Тогда он уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА.

Фото со страницы ПС ВСУ в соцсетях

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