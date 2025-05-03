США отправили в Украину списанные истребители F-16: почему это важно

В то время как в США заявили о выходе из переговорного процесса по войне в Украине, стало известно, что Киев получает американские истребители F-16. Правда они непригодны для полетов и поставляются с целью восстановления переданного Европой для борьбы с россией парка военных самолетов. Эта информация была подтверждена TWZ в ВВС США после того, как недавно появились фотографии, на которых частично разобранные F-16 загружают на украинский чартерный транспортный самолет Ан-124 в Аризоне. Полетные трекеры показали, что транспорт летит в Польшу, пишет издание TWZ.

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Как сообщается, Департамент ВВС США «согласился поддерживать в рабочем состоянии истребители F-16, переданные Украине европейскими странами, предоставив на запчасти выведенные из эксплуатации и полностью нерабочие самолеты. Эти F-16 были выведены из активного использования в США и не пригодны для полетов. Важно, что у них нет критически важных компонентов, таких как двигатель или радар, и они не могут быть восстановлены для оперативного использования».

Доказательства того, что F-16 следовали в Украину, появились, когда в социальных сетях стали распространяться фотографии, на которых по меньшей мере три упакованных в термоусадочную пленку F-16, без крыльев, хвостов, двигателей и радиолокационных станций, загружаются на самолет Ан-124.

Общедоступные данные отслеживания полетов подтвердили, что Ан-124, о котором идет речь, регистрационный номер UR-82027, приземлился в Тусоне. После загрузки демонтированных F-16 он направился в аэропорт Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши. Этот аэропорт является жизненно важным транзитным узлом для военной техники, который поставляется с Запада и направляется в Украину.

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Доказательства указывали, что Соединенные Штаты поставили эти самолеты в Украину, хотя официального подтверждения до сих пор не было. Существовала также возможность того, что они предназначались для использования Польшей, возможно, для поставок запчастей или наземного обучения. Польша также является оператором F-16, хотя эти самолеты гораздо более современные Block 52+ F-16C/D по сравнению с моделями A/B, которые использует Украина.

Ранее генерал Кристофер Каволи, командующий Европейским командованием вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сообщил комитету Сената, что дополнительные самолеты F-16 готовятся к отправке в Украину.

В целом Украине было обещано поставить около 85 боевых F-16, в том числе 24 из Нидерландов, 19 из Дании и 12 из Норвегии (эта же страна предоставит еще 10, которые будут использованы на запчасти), тогда как Бельгия заявила, что поставит 30 самолетов. Однако следует отметить, что, по крайней мере, часть самолетов из этого большого количества не отправляется в Украину, а используется для подготовки украинских пилотов, в первую очередь в Европейском учебном центре F-16 в Румынии.

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Украинские F-16 также часто можно увидеть с тремя внешними топливными баками, чтобы максимизировать выносливость, что является особенно важным фактором, учитывая, что у Украины нет средств дозаправки в классе «воздух-воздух».

По мере продолжения поставок F-16 в Украину сфера их применения, вероятно, будет расширяться. Перед Украиной стоит двойная задача: быстро внедрить совершенно новый западный боевой самолет, во многом отличающийся от техники советских времен. В то же время F-16, поставляемые европейскими странами, очень старые самолеты, требующие значительной поддержки. По этой причине поставки избыточных американских самолетов F-16 будут очень полезны для украинских Воздушных Сил.

Тем временем армия рф получила на вооружение самые современные российские истребители Су-57.

Ранее советник Трампа после визита в Украину заявил, что США должны предоставить Киеву танки, истребители и противовоздушную оборону.

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