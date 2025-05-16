41.11 / 41.69 46.15 / 46.84
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Дрон атаковал арсенал под Симферополем: партизаны сообщают о потерях среди российских военных (видео)

9:56 16 мая 2025
Дроны ВСУ атаковали военную базу ВС РФ в Крыму. Фото exilenova+

В россии, где недавно заявляли об «отражении атаки украинских БпЛА» на столичный регион, утверждают, что в ночь на 16 мая были «перехвачены и уничтожены» 65 беспилотников.

При этом в мо рф утверждают, что львиная доля ударных беспилотников была нейтрализована над акваторией Черного моря (43) и над территорией Крыма (21). Еще один БпЛА был уничтожен в Белгородской области.

Традиционно российское минобороны не озвучивает общее количество беспилотников, а рассказывает лишь о «сбитых и перехваченных». Похоже, что другие дроны-камикадзе как раз долетели до Перевального, где, как сообщает «Крымский ветер», активно горят склады вооружения и боеприпасов.

Впрочем, «громко» было не только в Перевальном.

РЕКЛАМА

В Перевальном дислоцируются 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны чф рф (в/ч 12676) и 8-й отдельный артиллерийский полк (в/ч 87714). Там же находятся боксы для хранения военной техники и вооружения, а также, вероятно, горюче-смазочных материалов.

 

РЕКЛАМА

База дважды подвергалась атакам — 17 марта и 25 августа 2023 года.

Фото "АТЕШ"

Партизанское движение «АТЕШ» сообщает, что среди российских военных, которые дежурили на складе, есть погибшие.

Напомним, что в начале мая об атаке на город заявляли в российском Новороссийске. В порт этого города перебазировалась часть военных кораблей чф рф, ранее находившихся в Крыму.

РЕКЛАМА

Фото exilenova+

267

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленый лук на зиму можно заготовить двумя способами, фото скриншот видео

Зеленый лук на зиму: как заготовить полезную зелень без потерь вкуса и аромата

Как избежать штрафа за непристегнутый ремень безопасности - Фото: Патрульная полиция Киева

Как водителю избежать штрафа за непристегнутый ремень безопасности: важный нюанс

посадка помидоров

Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами

Помидоры на огороде. Фото Pixabay

Примените для полива помидоров пластиковую бутылку: эффект действительно поражает

Следующий материал
Новости партнеров