Дрон атаковал арсенал под Симферополем: партизаны сообщают о потерях среди российских военных (видео)

В россии, где недавно заявляли об «отражении атаки украинских БпЛА» на столичный регион, утверждают, что в ночь на 16 мая были «перехвачены и уничтожены» 65 беспилотников.

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При этом в мо рф утверждают, что львиная доля ударных беспилотников была нейтрализована над акваторией Черного моря (43) и над территорией Крыма (21). Еще один БпЛА был уничтожен в Белгородской области.

Традиционно российское минобороны не озвучивает общее количество беспилотников, а рассказывает лишь о «сбитых и перехваченных». Похоже, что другие дроны-камикадзе как раз долетели до Перевального, где, как сообщает «Крымский ветер», активно горят склады вооружения и боеприпасов.

Впрочем, «громко» было не только в Перевальном.

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В Перевальном дислоцируются 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны чф рф (в/ч 12676) и 8-й отдельный артиллерийский полк (в/ч 87714). Там же находятся боксы для хранения военной техники и вооружения, а также, вероятно, горюче-смазочных материалов.

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База дважды подвергалась атакам — 17 марта и 25 августа 2023 года.

Фото "АТЕШ"

Партизанское движение «АТЕШ» сообщает, что среди российских военных, которые дежурили на складе, есть погибшие.

Напомним, что в начале мая об атаке на город заявляли в российском Новороссийске. В порт этого города перебазировалась часть военных кораблей чф рф, ранее находившихся в Крыму.

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Фото exilenova+

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