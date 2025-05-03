Дроны атаковали Новороссийск: в городе пожары (фото и видео)

В ночь на 3 мая российские варвары массированно атаковали Харьков. В четырех районах города было зафиксировано 17 прилетов.

Вместе с тем, в россии сегодняшняя ночь тоже была неспокойной. В частности, власти Новороссийска заявили о массированной атаке. Сообщается о налете беспилотников, ракетном ударе и одновременной атаке безэкипажных катеров.

ВІДЕО ДНЯ

Ранены четыре человека. Пострадали три многоэтажки, загорелся резервуар с зерном, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

РЕКЛАМА

Также в России заявили о падении обломков дронов на Тамань и Анапу.

В Новороссийске общественный транспорт временно не работает после массированной ночной атаки, передает ASTRA.



"Самые серьезные последствия - в Новороссийске. Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека - два взрослых и два ребенка. Всем оказывают необходимую помощь. Также в Новороссийские обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. Там предварительно без пострадавших", - написал Кондратьев.

РЕКЛАМА



В Новороссийске после атаки БПЛА введен режим ЧС. Число пострадавших возросло до 5, сообщил мэр Андрей Кравченко.

Обломки беспилотников также упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цыбанобалка под Анапой. Есть повреждения частных домов, пострадавших среди жителей нет.

По данным Telegram-канала «Оперативный информ», вчера в районе Новороссийска, в 50 километрах от берега, во время комбинированной атаки с применением ударных БПЛА и беспилотных катеров разных типов был сбит российский самолет, вероятно Су-30.

РЕКЛАМА

Сообщается, что пилоты успели катапультироваться, их спас гражданский контейнеровоз VICTORIA FORTUNE (IMO 9 744 673), ходящий под флагом Панамы.

«Наши операторы беспилотных ударных катеров наблюдали спасение российских летчиков, но не стали атаковать гражданское судно», — пишет ресурс.

Взрывы слышали и в Ростове в районе военного полигона.

Также российские паблики писали, что было громко в районе Крымского моста.

Минобороны россии сообщило о сбитии восьми ракет над акваторией Черного моря. Кроме того, оккупанты сообщили, что уничтожили 170 ударных дронов над Крымом и Краснодарским краем. А в акватории Черного моря якобы уничтожили 14 украинских безэкипажных катеров.

Напомним, в начале апреля под удар украинских дронов попал заводв россии по производству оптоволокна. Ранее беспилотники массированно атаковали Волгоград и Ростовскую область рф.

356

Читайте нас в Facebook