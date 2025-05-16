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Украина меняет концепцию использования танков, — СМИ
Потеряв более 1000 танков, многие из-за российских беспилотников, украинское руководство признало, что тяжелые, мощно вооруженные боевые машины должны действовать по-другому, если они хотят выжить на поле боя. Танкисты должны действовать чрезвычайно осторожно — большую часть времени прячась в сараях или гаражах и выезжая лишь изредка, чтобы выстрелить несколько снарядов, прежде чем быстро вернуться в укрытие, пишет Forbes.
В сентябре аналитик Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Давид Кириченко объявил, что наступила новая эра «осторожного танка».
Функционируя больше как осторожная артиллерия и меньше как дерзкие, штурмовые машины ближнего боя, какими они когда-то были, танки теряют часть своей актуальности. Принимая это, украинская армия реорганизует свои танковые части.
Четыре действующие танковые бригады, каждая из которых имеет до 100 танков, вероятно, будут расформированы. Некоторые из сотен танков, освобожденных благодаря этой реформе, включая десятки Leopard 1A5 и Leopard 2A4 из 240 танков, которые Украина получает от своих союзников, будут каскадно преобразованы в новые 30-танковые батальоны, принадлежащие пехотным и механизированным бригадам, а также в новый многобригадный корпус, который организуют украинские сухопутные войска, говорится в статье.
Украинские танки распыляются не только на поле боя — расходятся и прячутся, чтобы избежать обнаружения беспилотниками, — но и распыляются в структуре украинских вооруженных сил: играя скорее вспомогательную, чем ведущую роль в войне, которую все больше формируют крошечные, смертоносные роботы.
Конечным результатом должен быть несколько меньший общий танковый корпус с меньшим количеством машин и меньшим количеством экипажей.
Однако сокращение танковых подразделений — это не просто доктринальный императив. Это также может помочь Генеральному штабу Украины решить одну из самых болезненных проблем: глубокую нехватку пехоты на передовой. Отправляя меньше новобранцев в танковые школы, военные планировщики могли бы обучать больше пехотинцев.
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