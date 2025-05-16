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Осталось три недели: Минобороны напомнило ограниченно пригодным о важной дате
Военнообязанные украинцы, которые до 4 мая 2024 были признаны ограниченно пригодными к военной службе, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня текущего года с целью определения пригодности к службе. Ведь уже как год, как в украинском законодательстве нет такого статуса как «ограниченно пригодный»: есть только «пригодный» или «непригодный».
В Минобороны Украины отметили, что лица с инвалидностью какой-либо группы не подлежат повторному прохождению ВВК на основании этого требования.
Военнообязанные, ранее признанные ограниченно пригодными, могут самостоятельно получить направление на прохождение ВВК от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в том числе и через электронную систему Резерв+.
С этим направлением необходимо обратиться в военно-врачебную комиссию, определенную ТЦК и СП. Это может быть ВВК при Тетиториальном центре комплектования, военном госпитале или другом учреждении здравоохранения. Вместе с направлением военнообязанный должен предоставить документы, удостоверяющие личность, военно-учетные документы, медицинскую документацию (при наличии), результаты предыдущих медицинских обследований.
Врачи-специалисты проведут повторное медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе по обновленным требованиям и предоставят новый вывод ВВК о пригодности или непригодности к военной службе.
Что касается пренебрегающих этим требованием законодательства, ТЦК и СП будут подавать обращения в полицию Украины о совершении военнообязанными административного правонарушения. А правоохранители будут осуществлять административные задержания и доставки военнообязанных граждан в ближайшие районные (городские) ТЦК и СП.
«Доставленные граждане будут подлежать привлечению к административной ответственности и одновременно будут направляться для прохождения медицинского осмотра, в том числе и после определенного законом срока прохождения медицинского осмотра», — отметили в МО и напомнили, что нарушение военнообязанными порядка военного учета в особый период влечет наложение штрафа в размере от 17 000 до 25 500 грн.
О том, что изменилось с мая 2025 для военнообязанных в мобилизационных вопросах, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Pixabay184
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