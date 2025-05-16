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В штурмовом полку ВСУ обнаружили «крота» фсб, которого россияне использовали как маяк
В Украине продолжается борьба с коллаборантами. Служба безопасности Украины задержала еще одного «крота» фсб в рядах ВСУ в Курщине. Об этом сообщили в ведомстве.
«Служба безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала еще одного агента фсб в боевом подразделении армии. По материалам дела, фигурант наводил российские удары по позициям подразделения, в котором проходил службу. Как установило расследование, вражеским приспешником оказался 31-летний водитель на Курском направлении. По заданию российского куратора „крот“ сделал для фсб удаленный доступ к своему телефону, чтобы оккупанты могли отслеживать его геолокацию в режиме онлайн. Таким образом агрессор пытался использовать предателя как „живой маяк“ для наведения ударов по Силам обороны», — говорится в сообщении.
Перед обстрелом российские захватчики посылали ему сообщение, чтобы он срочно вышел из зоны огневого поражения.
«Впоследствии фигурант самовольно оставил воинскую часть и выехал в Харьков, где „залег на дно“ и ожидал дальнейших инструкций куратора из фсб. От него агент надеялся получить план „эвакуации“ в рф, который ему обещал российский спецслужбист. Впрочем, сотрудники СБУ предотвратили это и задержали фигуранта в его доме в Харькове. У „крота“ изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага. Одновременно с задержанием СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск на передовой», — сообщили в ведомстве.
На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей.
Как писали «ФАКТЫ», недавно агент фсб пытался взорвать наряд полиции, который вызвал на место вымышленного преступления.329
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