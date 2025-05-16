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В Стамбуле договорились об освобождении тысячи украинских пленных, — Умеров
Украина и россия проведут масштабный обмен пленными в формате «1000 на 1000». Точная дата уже определена. Об этом после встречи украинской и российской делегации в Стамбуле сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона.
«Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее», — сказал он.
О предстоящем обмене также сообщило российское пропагандистское агенство «РИА Новости».
Также Умеров сообщил, что во время встречи в Стамбуле 16 мая делегации Украины и рф обсуждали возможную встречу украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.
Как писали «ФАКТЫ», 6 мая состоялся большой обмен пленными между Украиной и россией. В результате него было освобождено 205 украинских военных.
19 апреля произошел большой обмен пленными между Украиной и россией. Тогда из российского плена вернулись 277 украинских защитников. В свои семьи вернулись воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники.
Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил об очередном возвращении в Украину тел погибших защитников. По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 погибших.210
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