Украина и россия проведут масштабный обмен пленными в формате «1000 на 1000». Точная дата уже определена. Об этом после встречи украинской и российской делегации в Стамбуле сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона.

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«Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее», — сказал он.

О предстоящем обмене также сообщило российское пропагандистское агенство «РИА Новости».

Также Умеров сообщил, что во время встречи в Стамбуле 16 мая делегации Украины и рф обсуждали возможную встречу украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.

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Как писали «ФАКТЫ», 6 мая состоялся большой обмен пленными между Украиной и россией. В результате него было освобождено 205 украинских военных.

19 апреля произошел большой обмен пленными между Украиной и россией. Тогда из российского плена вернулись 277 украинских защитников. В свои семьи вернулись воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники.

Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил об очередном возвращении в Украину тел погибших защитников. По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 погибших.

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