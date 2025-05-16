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Политика

Суд закрыл дело о разделе имущества четы Порошенко — СМИ

17:20 16 мая 2025
Петр и Марина Порошенко

Народный депутат Петр Порошенко фактически проиграл суд о разделе имущества по иску его супруги Марины. Соответствующее решение принял Крижопольский районный суд Винницкой области, закрыв производство по этому делу и таким образом не позволив супругам обойти санкции.

«Закрыть производство по делу из-за отсутствия предмета спора», — говорится в резолютивной части определения суда, пишет «Закон и бизнес».

Также в определении отмечается, что повторные обращения в суд по поводу спора между теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям не допускаются.

Во время заседания суд приобщил к делу уведомление от Министерства юстиции о примененных в отношении Петра Порошенко санкциях. Его адвокат Илья Новиков также признал, что судебное дело связано с наложением санкций.

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Напомним, в феврале 2025 года в отношении ряда олигархов, среди которых и Порошенко, были введены санкции. Основанием для этого стали его действия в ущерб государственным интересам Украины и с уголовное дело касательно государственной измены.

27 марта 2025 года Марина Порошенко подала иск в Крыжопольский райсуд Винницкой области о разделе имущества стоимостью более 17,1 млрд грн (около полумиллиарда долларов). Она требует вернуть произведения русских художников, а также отсудить акции ПАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал» и другое имущество мужа.

Эксперты расценили этот иск, как попытку обойти закон и вывести активы из-под санкций. И отмечали, что семья Порошенко рискует получить обвинения в мошенничестве, пытаясь через суд поделить имущество, не имея реального спора между супругами.

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Ранее сообщалось, что задержание в Испании первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского-Свинарчука, кума и бизнес-партнера Петра Порошенко, может иметь серьезные последствия для лидера «Евросолидарности».

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