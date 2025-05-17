Львам и Скорпионам — неожиданная прибыль, а у Рыб — небольшой конфликт с близкими людьми: гороскоп на 17 мая и совет от мольфара

Астрологи, ранее рассказавшие, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, составили прогноз на 17 мая. Звезды прогнозируют день активных и решительных действий, не допускающий размышлений и «раскачки», информирует ТСН.

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Козерог

Сегодня благоприятный день для общения, но с одной оговоркой — свидание с любимым человеком, даже если оно было запланировано, вероятно, не пройдет по плану и может привести к конфликту.

Водолей

Время для возникновения новых идей, которые придут к вам в таком количестве, что трудно будет запомнить. Поэтому важно все записать, чтобы не потерять эти интересные и продуктивные мысли.

Рыбы

Раздражение, которое могут вызвать ваши близкие, не приведет к ничему хорошему и может перерасти в длительный конфликт. Важно проявить терпение и не поддаваться эмоциям.

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Овен

Главный совет дня — верить в себя. Если вы уверены в своих силах, успех будет сопровождать вас во всех делах. Но если возникнут сомнения, лучше отложить важные дела на другое время.

Телец

Заниматься новыми делами можно только после завершения старых. Если вы попытаетесь совместить их, это приведет к неудовлетворительному результату. Поэтому лучше сосредоточиться на одном задании за раз.

Близнецы

Те, кто хочет добиться важной цели, должны заранее составить план и разработать стратегию. Иначе придется идти методом проб и ошибок, что займет много времени и усилий.

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Рак

День благоприятен для проявления инициативы, поэтому не бойтесь предлагать свои идеи. Ваши предложения могут быть оценены по достоинству, и они принесут результат.

Лев

Сегодня возможны неожиданные финансовые поступления, которые будут весьма своевременны. Это позволит приобрести что-то важное, на что раньше не хватало денег.

Дева

Этот день подходит для отдыха, хоть и пассивного. Не забывайте о легких физических упражнениях, они помогут поддержать энергию и бодрость.

Весы

Будьте осторожны с близкими людьми, которые могут попытаться обмануть вас. Не допускайте этого, ведь ложь, если она будет раскрыта, может навсегда испортить отношения.

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Скорпион

Сегодня вас могут удивить неожиданные финансовые поступления. Для тех, кому удача не улыбнется, можно попытаться привлечь ее, купив лотерейный билет.

Стрелец

Несмотря на выходной, некоторые рабочие задания могут быть очень важны. Рекомендуется начать подготовку к ним уже сейчас, например, составить план действий, чтобы быть готовым к рабочей неделе.

Как писали «ФАКТЫ», ранее специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 12 по 18 мая, а астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет на выходных.

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