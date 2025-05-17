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Влажные мечты кремля: какие ультиматумы выставили россияне Украине в Стамбуле
Представители делегации российской федерации во время переговоров в Стамбуле 16 мая выдвинули Украине целый ряд требований по прекращению огня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По информации агентства, в ходе переговоров российская делегация выставила Украине несколько неприемлемых ультиматумов.
В частности, россияне потребовали, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО, зафиксировала нейтральный статус и запретила присутствие иностранных войск и оружия массового поражения на своей территории. кремль также требует, чтобы Украина забыла о репарациях от россии за ущерб, причиненный во время полномасштабной войны.
Кроме того, представители москвы требовали от Украины вывода войск из четырех областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. кремль также хочет международного признания этих оккупированных областей, а также АР Крыма как российских.
Официальный Киев категорически отверг эти требования. Как отметил спикер МИД Георгий Тихий, ни одно из предложений россии не может быть основой для мира, а переговоры доказали, что москва стремится не к урегулированию, а к капитуляции Украины.
В агентстве подчеркнули, что единственным результатом встречи стала договоренность об обмене пленными в формате «1000 на 1000», который может состояться в ближайшее время.
По мнению экспертов Института изучения войны (Institute for the Study of War), требования россии добровольно сдать четыре области рассчитаны только на то, чтобы Украина на это согласилась. В ISW напомнили, что российские официальные лица неоднократно заявляли, что вся Харьковская область является частью россии. При этом войска россии начали наступательные операции по созданию буферных зон в Харьковской и Сумской областях в мае 2024 года и марте 2025 года соответственно.
«Вероятно, это часть российских усилий по территориальной экспансии, однако, не исключено, что кремль таким образом пытается расширить свои территории» , — отмечают аналитики.
В ISW также напомнили, что 17 февраля во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель россии Василий Небензя заявил, что Украина якобы должна согласиться на пересмотр государственных границ и передать россии дополнительные регионы. По его словам, оккупированные территории якобы «безвозвратно отошли под контроль кремля и Украина должна потерять любые амбиции относительно членства в военных альянсах».
«Эти заявления стали очередным подтверждением того, что кремль не заинтересован в реальных мирных переговорах, а продолжает свою тактику шантажа. Требования российской стороны выходят далеко за рамки предыдущих дипломатических позиций и демонстрируют, что москва стремится не только к сохранению уже захваченных территорий, но и к дальнейшему ослаблению украинской государственности», — говорится в отчете.
Напомним, 11 мая путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной «без предварительных условий» в Турции 15 мая. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать путина в Стамбуле. Но вместо этого российский диктатор отказался ехать в Турцию и отправил на переговоры свою делегацию.
В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что россия проявляет личное неуважение, направляя на переговоры делегацию несоответствующего уровня. Несмотря на это, Украина отправила делегацию в Стамбул, состав которой был утвержден президентским указом. Возглавил ее министр обороны Рустем Умеров.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер считает, что хозяин кремля пока не готов к прекращению огня и что нынешняя администрация США вряд ли будет выделять новые пакеты военной помощи Украине.108
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