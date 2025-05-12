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Мир

Переговоры потом: специальный посланник США Кит Келлог ответил путину

17:24 12 мая 2025
Кит Келлог. фото reuters

Специальный посланник США по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на предложение президента россии путина о прямых переговорах между россией и Украиной.

«Как неоднократно говорил президент Трамп: остановите убийства!!! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а затем всеобъемлющие мирные переговоры в течение этого времени. Не наоборот», — написал Келлог на X.

Зато путин заявил журналистам в ночь на воскресенье, что готов к «серьезным переговорам без предварительных условий» и предложил начать их «уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле». Канцлер Мерц, президент Франции Макрон и президент Украины Зеленский отвергли переговоры без прекращения огня.

Ранее сообщалось мнение Александра Невзорова о «переговорном» предложении путина: «Кремлевский пациент вполне откровенен. Он дал понять, что впереди — вечная война».

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