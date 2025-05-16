Существовали предположения, что на переговорах состоится встреча путин-Зеленский, но кремль выбрал менее заметных переговорщиков. Участие путина с самого начала казалось маловероятным — он никогда не говорил, что приедет — но кремль выдержал двухдневную паузу, отказавшись раскрыть состав своей команды, тогда как Трамп продолжал намекать, что может приехать, если посчитает, что «это будет полезно», пишет Washington Post.

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Западные союзники Зеленского призвали украинского президента отправить переговорщиков в Стамбул несмотря на то, что путин, похоже, снизил уровень переговоров, которые сам же и предложил.

«Даже если россия отправила делегацию низкого уровня, многие люди говорили украинцам: «Езжайте: просто езжайте. Приезжайте, покажите, что вы ничего не блокируете», - сказал западный дипломат на условиях анонимности.

Многие интерпретировали состав российской делегации как признак того, что путин не отошел от своих жестких требований к Украине, включая ограничение численности ее вооруженных сил.

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Выступая на заседании НАТО в турецком городе Анталия, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что в ближайшие недели могут произойти прорывы, «если русские, а не только украинцы, захотят играть в мяч».

путин и Зеленский встречались только один раз, в 2019 году, в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить начатый ранее мирный процесс в Украине, основанный на Минских соглашениях. Встреча не смогла предотвратить вторжение.

Представители администрации Трампа предложили путину уступки, в частности, исключили возможность членства Украины в НАТО и заявили, что россия оставит за собой оккупированную ею украинскую территорию. Но путин отверг украинские и европейские требования, поддержанные Трампом, о 30-дневном прекращении огня, взамен предложив прямые переговоры без прекращения огня.

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Последняя тактика затягивания путина создает риск того, что россия может затянуть переговоры на лето, пытаясь осуществить очередное наступление в Украине после месяцев войны на истощение, игнорируя призывы США и Европы к немедленному, безусловному прекращению огня. Глава кремля ступает деликатным путем, пытаясь избежать обвинений в случае провала мирных переговоров, одновременно создавая условия для того, чтобы Трамп мог прекратить будущие поставки оружия и разведывательных данных в Украину, если мирные переговоры не достигнут прогресса, говорится в статье.

Российский лидер поставил условием любого прекращения огня запрет для Украины получать западное оружие и боеприпасы. Но речь не идет о замедлении российского военного производства, которое с момента вторжения работает на полную мощность, что потенциально дает москве огромное преимущество в возобновлении боевых действий после любого перемирия.

В последние месяцы россия активизировала свои усилия по вербовке, предлагая выгодные бонусы при поступлении на службу, а путин недавно похвастался, что российская армия набирает 50 000 солдат ежемесячно.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что у путина осталось немного времени для реализации своих военных целей.

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