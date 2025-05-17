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Защита от колорадского жука без «химии»: посадите это возле картошки, и «колорады» забудут дорогу к вашей даче

17:47 17 мая 2025
Колорадский жук, фото из открытых источников

Из-за постоянного роста цен на продукты питания, украинцы все чаще пытаются собрать хороший урожай на даче, где обязательно сажают и томаты, и капусту, и, конечно, картошку.

К сожалению, иногда после появления первых кустов картошки на их листьях появляются обжоры-колорадские жуки. И многие из дачников оказываются перед дилеммой: либо здоровая пища без «химии, либо потерянный урожай.

Впрочем, опытные фермеры называют третью альтернативу: бороться с жуком без химии. Об одном из таких способов рассказывает украинское издание.

Чтобы уберечь картошку от колорадского жука, опытные садоводы советуют сажать рядом с ней горчицу. Запах горчицы отпугивает колорадских жуков, и они покинут ваш участок, не беспокоя картошку, говорят эксперты.

Однако можно даже не высаживать это растение, а приготовить эффективное средство для отпугивания жуков колорадских. Для этого понадобится раствор из горчичного порошка.

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Ингредиенты:

Hа 10 л горячей воды (ведро);
200 г горчичного порошка;
5 ст. л. уксуса (9%);
50 г натертого хозяйственного мыла (чтобы смесь дольше держалась на листе).

Приготовление и применение:

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Развести горчичный порошок в воде и дать настояться в течение трех часов.

Добавить уксус и хозяйственное мыло.

Хорошо перемешать и обработать этим раствором картофельные кусты. Раствором горчичного порошка опрыскивают картофель раз в неделю или чаще, если прошел дождь или выпала обильная роса.

Кроме горчицы, хорошо отпугивают «колорадов» бархатцы, а также настурция и календула. Поэтому в междурядьях рекомендуют высаживать пижму и кустовую фасоль — они и от жуков будут защищать, и почву кислородом будут насыщать.

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А лук и чеснок, выделяя фитонциды, кроме отпугивания вредителей, еще и снижают риск поражения картофеля фитофторозом.

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