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Защита от колорадского жука без «химии»: посадите это возле картошки, и «колорады» забудут дорогу к вашей даче
Из-за постоянного роста цен на продукты питания, украинцы все чаще пытаются собрать хороший урожай на даче, где обязательно сажают и томаты, и капусту, и, конечно, картошку.
К сожалению, иногда после появления первых кустов картошки на их листьях появляются обжоры-колорадские жуки. И многие из дачников оказываются перед дилеммой: либо здоровая пища без «химии, либо потерянный урожай.
Впрочем, опытные фермеры называют третью альтернативу: бороться с жуком без химии. Об одном из таких способов рассказывает украинское издание.
Чтобы уберечь картошку от колорадского жука, опытные садоводы советуют сажать рядом с ней горчицу. Запах горчицы отпугивает колорадских жуков, и они покинут ваш участок, не беспокоя картошку, говорят эксперты.
Однако можно даже не высаживать это растение, а приготовить эффективное средство для отпугивания жуков колорадских. Для этого понадобится раствор из горчичного порошка.
Ингредиенты:
Hа 10 л горячей воды (ведро);
200 г горчичного порошка;
5 ст. л. уксуса (9%);
50 г натертого хозяйственного мыла (чтобы смесь дольше держалась на листе).
Приготовление и применение:
Развести горчичный порошок в воде и дать настояться в течение трех часов.
Добавить уксус и хозяйственное мыло.
Хорошо перемешать и обработать этим раствором картофельные кусты. Раствором горчичного порошка опрыскивают картофель раз в неделю или чаще, если прошел дождь или выпала обильная роса.
Кроме горчицы, хорошо отпугивают «колорадов» бархатцы, а также настурция и календула. Поэтому в междурядьях рекомендуют высаживать пижму и кустовую фасоль — они и от жуков будут защищать, и почву кислородом будут насыщать.
А лук и чеснок, выделяя фитонциды, кроме отпугивания вредителей, еще и снижают риск поражения картофеля фитофторозом.303
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