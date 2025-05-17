В кремле назвали условия возможной встречи Зеленского и путина

Несмотря на попытки кремля затянуть переговоры по прекращению войны, в россии не исключают встречи между Зеленским и путиным. Встреча президентов Украины и россии возможна, но только когда переговорщики достигнут каких-то «определенных договоренностей». Об этом росСМИ заявил пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков.

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«Такую встречу (путина и Зеленского. — Авт.) как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций считаем возможной» , — заявил Песков.

По его словам, россия готовит «перечень условий» для прекращения огня, которые впоследствии передаст Украине.

Песков также добавил, что в настоящее время контактов между Москвой и Вашингтоном по поводу встречи путина и Трампа якобы нет.

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Как сообщает Deutsche Welle, спикер путина утверждает, что для россии «принципиально» то, кто именно от Украины будет подписантами документов, согласовывающих переговорные делегации россии и Украины.

В то же время, на вопрос о том, когда планируется следующий раунд переговоров между Украиной и рф, пресс-секретарь путина сказал, что «пока предстоит сделать то, о чем смогли договориться делегации вчера», в частности провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и обменяться списками условий для прекращения огня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, какие ультиматумы выставили россияне Украине во время переговоров в Стамбуле.

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