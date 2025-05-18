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Непобедимая Магучих одним прыжком выиграла «золотой» этап Континентального тура в Японии (видео)

11:09 18 мая 2025
Ярослава Магучих

Непобедимая в стартовавшем летнем сезоне украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, выигравшая этап «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, отпраздновала очередной успех. На сей раз олимпийской чемпионке из Днепра не было равных на «золотом» этапе Континентального тура World Athletics в столице Японии Токио.

При этом для триумфа Ярославе хватило одного успешного прыжка на 191 см (к тому моменту все ее соперницы уже завершили выступления). Уже в статусе чемпинки Магучих преодолела планку на высоте 196 см, опередив в итоговом протоколе Михаэлу Грубу из Чехии (185 см) и Татьяну Гусин из Греции (180 см).

Напомним, что в нынешнем сезоне рекордсменка мира Ярослава Магучих выиграла все четыре старта: до триумфа в Токио украинка стала чемпионкой этапов «Бриллиантовой лиги» в Сямэне и Шанхае, а также взяла «золото» престижного турнира What Gravity Challenge-2025 в Дохе.

Кстати, не осталась без медали в Токио и украинская легкоатлетка Ольга Корсун. В секторе для тройного прыжка 28-летняя спортсменка с результатом 13,53 метра завоевала «серебро», уступив только японке Маоко Такашиме (13,66 м).

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы.

Фото Instagram

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