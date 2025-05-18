Госсекретарь США Марко Рубио назвал место, где могут состояться новые переговоры между россией и Украиной

Первые с 2022 года переговоры между Украиной и рф состоялись в Турции. Государственный секретарь США Марко Рубио не исключил, что Ватикан может стать местом проведения очередных переговоров между Киевом и москвой.

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Как пишет independent.co.uk, его заявление прозвучало после того, как новоизбранный Папа Лев XIV пообещал приложить «все усилия», чтобы помочь прекратить войну.

Выступая перед журналистами, Марко Рубио сказал, что обсудит возможности Ватикана стать площадкой для переговоров, чтобы продолжить путь вперед после Стамбула .

Когда государственного секретаря спросили, может ли Ватикан выступать посредником в мирных переговорах, Марко Рубио ответил: «Я бы не назвал это посредничеством, но я думаю, что это место, где обе стороны переговоров будут чувствовать себя комфортно».

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в кремле назвали условия для возможной встречи Владимира Зеленского и кремлевского диктатора путина .

Фото independent

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