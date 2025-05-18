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Мир

«Мы должны готовиться к прекращению огня»: в Германии выступили с важным заявлением

16:31 18 мая 2025
Борис Писториус

Несмотря преимущественно на неудачную российско-украинскую встречу в Стамбуле, министр обороны Германии Борис Писториус призвал к подготовке к возможному прекращению огня.

«Хотя россия в очередной раз показала, что пока не заинтересована в прекращении агрессивной войны, необходимо мыслить нестандартно», — сказал он на встрече пяти стран, поддерживающих Украину, пишет n-tv.de.

По мнению Писториуса, они должны быть готовы ко дню X, когда вступит в силу прекращение огня.

«Это не обеспечит вечность переговоров по достижению длительного мира. Тогда европейцы имели бы возможность говорить. В течение этого этапа украинскую армию нужно не только обновить и оснастить материально. Тогда также нужно было бы знать, как будет выглядеть мониторинг такого прекращения огня и кто мог бы взять на себя за него ответственность», — добавил он.

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Тем временем Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал место, где могут состояться новые переговоры между россией и Украиной.

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