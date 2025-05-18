«Россияне не готовы разговаривать сейчас»: военный эксперт спрогнозировал, когда состоится новый раунд переговоров между рф и Украиной

По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, на переговорах в Стамбуле делегации достигли принципиального согласия встретиться снова. Однако, вряд ли это произойдет быстро.

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Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак .

«Россияне не готовы говорить сейчас, потому что имеют преимущество на фронте. Они прекрасно осознают, что украинцы за 30 дней прекращения огня еще больше сделают укрытий, подготовят больше дронов, и российские потери будут в разы больше. Поэтому они хотят додавливать, требовать присоединения к себе еще и Сумской области, будут говорить ультиматумами. И пока на линии разграничения не будет патовой ситуации, за стол переговоров никто не сядет», — считает эксперт.

По мнению Ступака, встреча между рф и Украиной может состояться не раньше октября, после того, как путин попытается провести летнее наступление на Украину.

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«Даже разговор Трампа с путиным не поможет, потому что путин кагэбешник. Он чувствует кровь, он чувствует, если жертва начинает брыкаться, то ее нужно дожимать, — предполагает Ступак. — Никакие умиротворения в виде снятия санкций, признание Крыма российским не помогут. Боевые действия будут идти дальше».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что россияне попытаются затянуть переговоры по прекращению войны на все лето.

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