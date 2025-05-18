- 18.05 22:27 Серебристые босоножки — тренд лета-2025: почему эта обувь станет выгодной инвестицией в гардероб
- 18.05 22:00 Очень вкусная спаржа: королевское удовольствие
- 18.05 21:30 Николь Кидман призналась, что сожалеет об одной вещи, от которой отказалась во время свиданий
- 18.05 21:00 Как почистить духовку без проблем: лучшие домашние средства
- 18.05 20:45 «Обязательно сверху посыпаю пампушки жареным луком», — кулинар-гастроблогер Марина Гармаш
- 18.05 20:34 Пользовался авторитетом среди побратимов: больше года родные ждали защитника с Виннитчины, который погиб под Бахмутом
- 18.05 20:22 Ракам — «Влюбленные» и забота о близких, Весам — «Солнце» и радость: Таро-прогноз на 19 мая
- 18.05 20:10 Салат «Апельсинчик»: обязательно подавайте на праздничный стол
- 18.05 19:45 ВСУ уничтожили 50-летний раритет оккупантов: о чем речь
- 18.05 19:39 Грозы, град и аномальный холод: что говорят синоптики о погоде в мае, которая по-прежнему не радует украинцев
- 18.05 19:07 Квартиру отберут, но телевизор и зубную щетку оставят: какого имущества имеют право лишить уклониста в условиях военного положения
- 18.05 18:20 Спасибо за лидерство в сохранении жизней: что сказал Зеленский вице-президенту США на встрече в Ватикане
«Россияне не готовы разговаривать сейчас»: военный эксперт спрогнозировал, когда состоится новый раунд переговоров между рф и Украиной
По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, на переговорах в Стамбуле делегации достигли принципиального согласия встретиться снова. Однако, вряд ли это произойдет быстро.
Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак .
«Россияне не готовы говорить сейчас, потому что имеют преимущество на фронте. Они прекрасно осознают, что украинцы за 30 дней прекращения огня еще больше сделают укрытий, подготовят больше дронов, и российские потери будут в разы больше. Поэтому они хотят додавливать, требовать присоединения к себе еще и Сумской области, будут говорить ультиматумами. И пока на линии разграничения не будет патовой ситуации, за стол переговоров никто не сядет», — считает эксперт.
По мнению Ступака, встреча между рф и Украиной может состояться не раньше октября, после того, как путин попытается провести летнее наступление на Украину.
«Даже разговор Трампа с путиным не поможет, потому что путин кагэбешник. Он чувствует кровь, он чувствует, если жертва начинает брыкаться, то ее нужно дожимать, — предполагает Ступак. — Никакие умиротворения в виде снятия санкций, признание Крыма российским не помогут. Боевые действия будут идти дальше».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что россияне попытаются затянуть переговоры по прекращению войны на все лето.
Фото — скриншот143
Читайте нас в Facebook
Крысам важно не останавливаться на достигнутом, а Лошадям — сохранять спокойствие: восточный гороскоп на неделю 19 — 25 мая