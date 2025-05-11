Сколько ракет ежемесячно производит рф: стали известны подробности

Пока война в Украине продолжается, у россии нет свободных сухопутных сил, чтобы создать серьезную угрозу для стран НАТО. Но даже если перемирие будет подписано, рф будет тяжело оторвать большое количество войск, поскольку это может позволить Украине вернуть себе территорию. Об этом аналитик Конрад Музыка рассказал изданию Economist.

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Так что россии придется развивать новые силы. Западные разведывательные службы тщательно проанализировали, сколько времени это может занять. Их выводы существенно различаются. Америка говорит о том, что россия восстановит свою армию в течение следующего десятилетия. Норвежская разведка считает, что не раньше, чем через пять-десять лет. По оценкам Украины — от пяти до семи; по оценкам Германии — от пяти до восьми. Наименее оптимистично настроены эстонские разведчики, дающие россии три-пять лет для создания новых формирований, в зависимости от хода войны, состояния российской экономики и сохранения санкций.

Эти термины зависят от разных факторов. россия производит боеприпасы с чрезвычайной скоростью — более 1400 баллистических ракет «Искандер» в год, а также 500 крылатых ракет Х-101, согласно украинским оценкам и недавним отчетам Королевского института объединенных служб (RUSI), аналитического центра в Лондоне.

Но в других сферах текущие темпы производства нежизнеспособны. Лишь 10−15% из 1500−2000 танков и 3000 других производимых ежегодно боевых бронированных машин являются новыми, отмечает RUSI. Остальные — отремонтированные из старых советских запасов. Они могут иссякнуть до 2026 года, если нынешние темпы потерь сохранятся, отмечает Дара Массикот из Фонда Карнеги. Российское производство бронетехники могло достичь пика в этом году. Серьезным ограничением является недостаток живой силы. В краткосрочной перспективе россия набирает в армию около 30 тысяч мужчин ежемесячно, но в долгосрочной перспективе она столкнется с проблемами, связанными с сокращением численности и старением населения.

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Качество российских вооруженных сил ухудшилось из-за значительных потерь. Западные чиновники считают, что с конца 2024 г. российские военные госпитали работают на максимальной мощности. Генерал Крис Каволи, главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, заявил в апреле, что потери россии составляют примерно 790 000 солдат. Многие из тех, кто погиб или был ранен, — это младшие офицеры, необходимые для руководства подразделениями. Публичные похоронные объявления свидетельствуют о том, что между 2022 и 2024 годами россия потеряла почти столько же лейтенантов, сколько обычно нужно для укомплектования десяти дивизий или бригад.

Ранее в Германии сопоставили военный потенциал россии и европейских стран НАТО.

Также сообщалось, что оккупантты активно копируют более удачную технику ВСУ.

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