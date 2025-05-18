Салат «Апельсинчик»: обязательно подавайте на праздничный стол

Это любимый салат сестры фудблогера Светланы Климовской, которая делится рецептами разных вкусностей. Женщина готовит его на каждый праздник. Поскольку салаты, выложенные пластами, являются обязательной частью праздничного стола во многих семьях, она решила поделиться этим рецептом.

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Ингредиенты: 2 куриные филе

250 г моркови по-корейски

5 яиц

200 г голландского сыра

2 пачки майонеза

Соль и перец по вкусу

1 большой апельсин

Способ приготовления:

Куриное филе помыть и отварить в воде с добавлением соли, перца и лаврового листа. Охладить и порвать маленькие кусочки. Сварить яйца. Сыр натереть на терку.

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Подготовить два контейнера или две тарелки и выложить слоями как на фото в кольце для бисквитов. На дно кусочки курицы, покрыть майонезом, затем морковь по-корейски, сыр и натертые яйца. Каждый слой смазывать майонезом. Апельсин помыть и срезать кожу до мякоти. Декорировать апельсиновый салат.

Оставить на ночь в холодильнике. Ингредиентов хватит на две тарелки или два контейнера для салата.

Ранее кулинар Элла Иванова поделилась рецептом спаржевого пирога.

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