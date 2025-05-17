Любимое лакомство королей: готовится очень быстро и просто

Спаржа и в частности пирог с ней — любимое лакомство многих королей. Говорят, Людовик XIV так любил спаржевые деликатесы, что желал есть их круглый год. Приготовить спаржевый пирог, оказывается, достаточно просто. Главное — делать это с вдохновением! Оно нужно в любом творческом процессе.

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Подавая пирог, сервируйте стол красиво. Это всегда имеет значение для создания особой атмосферы.

Кулинар из Кривого Рога Элла Иванова поделилась рецептом спаржевого пирога. Если пирог вам понравится, сохраните рецепт и приготовьте его не раз.

— Этот пирог сказочно вкусный, — говорит Элла Иванова. — Приготовьте — и убедитесь в этом лично.

Пирог со спаржей РЕКЛАМА 100 г слоеного теста

100−150 г спаржи

200 г мягкого творога

Соль

Перец

Зелень

20 г твердого сыра

1 желток для смазывания



На лист слоеного теста выложить мягкий творог, приправленный специями и дополненный измельченной зеленью, сверху натереть твердый сыр. Выложить спаржу. Смазать желтком.

Запекаем при температуре 180 градусов до готовности теста и спаржи.

И приятного аппетита!

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Кстати, со спарже можно приготовить и яркий ароматный салат, а также очень вкусный крем-суп — без сливок и жарки овощей.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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