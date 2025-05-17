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Любимое лакомство королей: готовится очень быстро и просто
Спаржа и в частности пирог с ней — любимое лакомство многих королей. Говорят, Людовик XIV так любил спаржевые деликатесы, что желал есть их круглый год. Приготовить спаржевый пирог, оказывается, достаточно просто. Главное — делать это с вдохновением! Оно нужно в любом творческом процессе.
Подавая пирог, сервируйте стол красиво. Это всегда имеет значение для создания особой атмосферы.
Кулинар из Кривого Рога Элла Иванова поделилась рецептом спаржевого пирога. Если пирог вам понравится, сохраните рецепт и приготовьте его не раз.
— Этот пирог сказочно вкусный, — говорит Элла Иванова. — Приготовьте — и убедитесь в этом лично.
Пирог со спаржей
- 100 г слоеного теста
- 100−150 г спаржи
- 200 г мягкого творога
- Соль
- Перец
- Зелень
- 20 г твердого сыра
- 1 желток для смазывания
На лист слоеного теста выложить мягкий творог, приправленный специями и дополненный измельченной зеленью, сверху натереть твердый сыр. Выложить спаржу. Смазать желтком.
Запекаем при температуре 180 градусов до готовности теста и спаржи.
И приятного аппетита!
Кстати, со спарже можно приготовить и яркий ароматный салат, а также очень вкусный крем-суп — без сливок и жарки овощей.
Фото из альбома Эллы Ивановой265
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