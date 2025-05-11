Арахисовые кексы в шоколаде: дети будут в восторге от этой вкуснятины

Выпечка с орехами — одна из самых ароматных. Если не любите арахис, тогда выбирайте фундук, миндаль или другой орех. В любом случае результат вас обрадует. После выпечки кексы заверните в пленку и заморозьте, это помешает высыханию кексов и сохранит сочную текстуру. А еще позволит постепенно покрыть шоколадом, ведь на замороженных изделиях глазурь схватывается мгновенно, делится фудблогер Светлана Климовская.

ВІДЕО ДНЯ

Составляющие: 150 г сливочного масла комнатной температуры

130 г сахарной пудры

50 г арахисовой пасты

3 яйца

20 г кукурузного крахмала

200 г муки

10 г разрыхлителя

80 г жареного арахиса, измельченного в крошку Шоколадная глазурь: 200 г молочного или карамелизированного шоколада

20 г подсолнечного масла

Арахис для декора

Приготовление:

Сливочное масло взбить с сахарной пудрой и арахисовой пастой. По одному добавить яйца комнатной температуры.

РЕКЛАМА

Вмешать просеянную муку с разрыхлителем и крахмалом. В конце добавить арахис.

Выложить в две формы, размеры по верху — 18/7/6, сделать с помощью растопленного масла полоску по центру, выпекать 40−50 мин при температуре 170 градусов. Охладить, достать из формы, завернуть в пленку и заморозить.

Растопить шоколад, добавить растительное масло, размешать, добавить мелкий арахис. Покрыть верх каждого кекса путем опускания в глазурь.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт капустняка с гречкой и шкварками от Евгения Клопотенко.

112

Читайте нас в Facebook