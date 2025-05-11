39.40 / 39.98 44.56 / 45.31
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Арахисовые кексы в шоколаде: дети будут в восторге от этой вкуснятины

20:09 11 мая 2025
Арахисовые кексы в шоколаде

Выпечка с орехами — одна из самых ароматных. Если не любите арахис, тогда выбирайте фундук, миндаль или другой орех. В любом случае результат вас обрадует. После выпечки кексы заверните в пленку и заморозьте, это помешает высыханию кексов и сохранит сочную текстуру. А еще позволит постепенно покрыть шоколадом, ведь на замороженных изделиях глазурь схватывается мгновенно, делится фудблогер Светлана Климовская.

Составляющие:

  • 150 г сливочного масла комнатной температуры
  • 130 г сахарной пудры
  • 50 г арахисовой пасты
  • 3 яйца
  • 20 г кукурузного крахмала
  • 200 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • 80 г жареного арахиса, измельченного в крошку

Шоколадная глазурь:

  • 200 г молочного или карамелизированного шоколада
  • 20 г подсолнечного масла
  • Арахис для декора

Приготовление:

Сливочное масло взбить с сахарной пудрой и арахисовой пастой. По одному добавить яйца комнатной температуры.

РЕКЛАМА

Вмешать просеянную муку с разрыхлителем и крахмалом. В конце добавить арахис.

Выложить в две формы, размеры по верху — 18/7/6, сделать с помощью растопленного масла полоску по центру, выпекать 40−50 мин при температуре 170 градусов. Охладить, достать из формы, завернуть в пленку и заморозить.

Растопить шоколад, добавить растительное масло, размешать, добавить мелкий арахис. Покрыть верх каждого кекса путем опускания в глазурь.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт капустняка с гречкой и шкварками от Евгения Клопотенко.

112

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

посадка помидоров

Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами

Люди, фото из открытых источников

Завтра начинается новая жизнь: какие знаки зодиака скоро возродятся из пепла

Черешню любят птицы, фото из открытых источников

Как отвадить птиц от малины и черешни: простой и гуманный способ

Карты Таро, фото из открытых источников

Овнам — «Верховная Жрица», Ракам — «Девятка Пентаклей, а «Рыбам» — «Звезда»: Таро-прогноз и советы карт на 12 мая

Следующий материал
Новости партнеров