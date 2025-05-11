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Арахисовые кексы в шоколаде: дети будут в восторге от этой вкуснятины
Выпечка с орехами — одна из самых ароматных. Если не любите арахис, тогда выбирайте фундук, миндаль или другой орех. В любом случае результат вас обрадует. После выпечки кексы заверните в пленку и заморозьте, это помешает высыханию кексов и сохранит сочную текстуру. А еще позволит постепенно покрыть шоколадом, ведь на замороженных изделиях глазурь схватывается мгновенно, делится фудблогер Светлана Климовская.
Составляющие:
- 150 г сливочного масла комнатной температуры
- 130 г сахарной пудры
- 50 г арахисовой пасты
- 3 яйца
- 20 г кукурузного крахмала
- 200 г муки
- 10 г разрыхлителя
- 80 г жареного арахиса, измельченного в крошку
Шоколадная глазурь:
- 200 г молочного или карамелизированного шоколада
- 20 г подсолнечного масла
- Арахис для декора
Приготовление:
Сливочное масло взбить с сахарной пудрой и арахисовой пастой. По одному добавить яйца комнатной температуры.
Вмешать просеянную муку с разрыхлителем и крахмалом. В конце добавить арахис.
Выложить в две формы, размеры по верху — 18/7/6, сделать с помощью растопленного масла полоску по центру, выпекать 40−50 мин при температуре 170 градусов. Охладить, достать из формы, завернуть в пленку и заморозить.
Растопить шоколад, добавить растительное масло, размешать, добавить мелкий арахис. Покрыть верх каждого кекса путем опускания в глазурь.
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