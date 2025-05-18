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Николь Кидман призналась, что сожалеет об одной вещи, от которой отказалась во время свиданий
Николь Кидман, недавно снявшаяся топлесс, откровенно рассказала об одной вещи, от которой ей не следовало отказываться. Во время разговора с журналистами 57-летняя австралийско-американская актриса и кинопродюсер дала один совет по поводу свиданий.
Кидман сказала: «У меня не было много свиданий, но держись за свою силу. Не отказывайся от своей силы. Вот так. Тебе это нравится? Да. Знай, кто ты, и держись за свою силу. Не отказывайся от нее», пишет издание Geo.tv.
Добавим, что звезда сериала «Семейное дело» замужем за Китом Урбаном с 2006 года и имеет от него дочерей Сандей Роуз, 16 лет, и Фейт Маргарет, 14 лет. Ранее Кидман была замужем за голливудским любимцем Томом Крузом с 1990 по 2001 год.
Примечательно, что после расставания с Крузом у нее были серьезные отношения с певцом Ленни Кравицем, которые начались в 2003 году и закончились в декабре того же года. Далее актриса рассказала, какой совет она бы дала тому, кто заходит в комнату, полную незнакомцев, как это делают многие персонажи сериала.
«Это зависит от того, какой это тип личности, не так ли? Интроверт — надо переступить через свой дискомфорт. Экстраверт — снизить градус. Прочитай комнату», — поделилась Кидман.
Тем временем стало известно, что связывает Тома Круза и бывшую возлюбленную Бена Аффлека.
Фото: Getty Images453
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