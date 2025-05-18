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Николь Кидман призналась, что сожалеет об одной вещи, от которой отказалась во время свиданий

21:30 18 мая 2025
Николь Кидман

Николь Кидман, недавно снявшаяся топлесс, откровенно рассказала об одной вещи, от которой ей не следовало отказываться. Во время разговора с журналистами 57-летняя австралийско-американская актриса и кинопродюсер дала один совет по поводу свиданий.

Кидман сказала: «У меня не было много свиданий, но держись за свою силу. Не отказывайся от своей силы. Вот так. Тебе это нравится? Да. Знай, кто ты, и держись за свою силу. Не отказывайся от нее», пишет издание Geo.tv.

Добавим, что звезда сериала «Семейное дело» замужем за Китом Урбаном с 2006 года и имеет от него дочерей Сандей Роуз, 16 лет, и Фейт Маргарет, 14 лет. Ранее Кидман была замужем за голливудским любимцем Томом Крузом с 1990 по 2001 год.

Примечательно, что после расставания с Крузом у нее были серьезные отношения с певцом Ленни Кравицем, которые начались в 2003 году и закончились в декабре того же года. Далее актриса рассказала, какой совет она бы дала тому, кто заходит в комнату, полную незнакомцев, как это делают многие персонажи сериала.

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«Это зависит от того, какой это тип личности, не так ли? Интроверт — надо переступить через свой дискомфорт. Экстраверт — снизить градус. Прочитай комнату», — поделилась Кидман.

Тем временем стало известно, что связывает Тома Круза и бывшую возлюбленную Бена Аффлека.

Фото: Getty Images

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