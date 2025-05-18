Как почистить духовку без проблем: лучшие домашние средства

Пригоревшая решетка или полосы и жирные пятна на дне духовки являются одними из самых сложных для очищения. К сожалению, пропуск этого шага приводит к накоплению грязи и неприятному запаху при приготовлении следующих блюд. Но можно быстро, эффективно и без трения почистить духовку. Все, что вам нужно сделать, это использовать проверенные, экологичные и дешевые методы, которые заставят даже старые устройства сиять как новые. Если наши противень и решетки очень грязные, сначала замочите их в горячей воде с моющим средством для посуды или несколькими ложками пищевой соды, пишет издание Kobieta.

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Затем на всю грязь в духовке (стенки, решетка, стеклянные элементы) просто нанесите пасту из пищевой соды и воды в соотношении 3:1, то есть на каждые 3 столовые ложки соды добавьте 1 столовую ложку воды. Оставьте пасту на пятне не менее чем на час. После этого просто протрите духовку влажной губкой. Грязь должна исчезнуть, как и любые неприятные запахи.

Для небольших пятен отлично подойдет смесь спиртового уксуса и воды в соотношении 1:1. Налейте его в пульверизатор и распылите на всю грязь, а через несколько минут протрите губкой. Смесь также отлично справляется с жирными отложениями на стеклянных поверхностях.

При стойких пятнах налейте воду, уксус и немного средства для мытья посуды в жаростойкую форму, затем включите устройство — установите режим конвекции на 150 градусов.

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В течение 45 минут парообразная смесь растворит жир, пригоревшую грязь и отложения. После того как духовка остынет, ее можно протереть мягкой тряпкой или губкой. Если вас беспокоит запах уксуса, можно повторить обработку конвекцией — в этот раз растворите в воде ложку корицы.

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