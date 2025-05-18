- 18.05 22:27 Серебристые босоножки — тренд лета-2025: почему эта обувь станет выгодной инвестицией в гардероб
- 18.05 22:00 Очень вкусная спаржа: королевское удовольствие
- 18.05 21:30 Николь Кидман призналась, что сожалеет об одной вещи, от которой отказалась во время свиданий
- 18.05 21:00 Как почистить духовку без проблем: лучшие домашние средства
- 18.05 20:45 «Обязательно сверху посыпаю пампушки жареным луком», — кулинар-гастроблогер Марина Гармаш
- 18.05 20:34 Пользовался авторитетом среди побратимов: больше года родные ждали защитника с Виннитчины, который погиб под Бахмутом
- 18.05 20:22 Ракам — «Влюбленные» и забота о близких, Весам — «Солнце» и радость: Таро-прогноз на 19 мая
- 18.05 20:10 Салат «Апельсинчик»: обязательно подавайте на праздничный стол
- 18.05 19:45 ВСУ уничтожили 50-летний раритет оккупантов: о чем речь
- 18.05 19:39 Грозы, град и аномальный холод: что говорят синоптики о погоде в мае, которая по-прежнему не радует украинцев
- 18.05 19:07 Квартиру отберут, но телевизор и зубную щетку оставят: какого имущества имеют право лишить уклониста в условиях военного положения
- 18.05 18:20 Спасибо за лидерство в сохранении жизней: что сказал Зеленский вице-президенту США на встрече в Ватикане
Как почистить духовку без проблем: лучшие домашние средства
Пригоревшая решетка или полосы и жирные пятна на дне духовки являются одними из самых сложных для очищения. К сожалению, пропуск этого шага приводит к накоплению грязи и неприятному запаху при приготовлении следующих блюд. Но можно быстро, эффективно и без трения почистить духовку. Все, что вам нужно сделать, это использовать проверенные, экологичные и дешевые методы, которые заставят даже старые устройства сиять как новые. Если наши противень и решетки очень грязные, сначала замочите их в горячей воде с моющим средством для посуды или несколькими ложками пищевой соды, пишет издание Kobieta.
Затем на всю грязь в духовке (стенки, решетка, стеклянные элементы) просто нанесите пасту из пищевой соды и воды в соотношении 3:1, то есть на каждые 3 столовые ложки соды добавьте 1 столовую ложку воды. Оставьте пасту на пятне не менее чем на час. После этого просто протрите духовку влажной губкой. Грязь должна исчезнуть, как и любые неприятные запахи.
Для небольших пятен отлично подойдет смесь спиртового уксуса и воды в соотношении 1:1. Налейте его в пульверизатор и распылите на всю грязь, а через несколько минут протрите губкой. Смесь также отлично справляется с жирными отложениями на стеклянных поверхностях.
При стойких пятнах налейте воду, уксус и немного средства для мытья посуды в жаростойкую форму, затем включите устройство — установите режим конвекции на 150 градусов.
В течение 45 минут парообразная смесь растворит жир, пригоревшую грязь и отложения. После того как духовка остынет, ее можно протереть мягкой тряпкой или губкой. Если вас беспокоит запах уксуса, можно повторить обработку конвекцией — в этот раз растворите в воде ложку корицы.
Читайте также, как эффективно очистить унитаз с помощью вещи, которая есть у каждой хозяйки.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о распространенной ошибке на кухне, из-за которой клубника быстро портится, и как правильно хранить ягоды.180
Читайте нас в Facebook
Крысам важно не останавливаться на достигнутом, а Лошадям — сохранять спокойствие: восточный гороскоп на неделю 19 — 25 мая