Только не пакеты: распространенная ошибка на кухне, из-за которой клубника быстро портится

Любители фруктов уже радостно потирают руки, вспоминая сладкую клубнику. Мы ждем ее много месяцев, а сезон длится недолго. По этим причинам следует напомнить, как выбирать на базаре и хранить клубнику, чтобы как можно дольше наслаждаться ее вкусом, пишет издание Kobieta.

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Лучшие экземпляры имеют равномерный, насыщенный красный цвет. Избегайте покупок фруктов с зелеными или белыми кончиками. Они не полностью спелые, и после сбора этот процесс останавливается. Самая вкусная клубника характеризуется насыщенным ароматом. Если вы не чувствуете аромата, ягоды, скорее всего, были собраны слишком рано. Избегайте мягких сморщенных ягод с видимыми повреждениями.

Клубнику следует мыть непосредственно перед употреблением. Если вы моете ее сразу после возвращения из магазина и оставляете влажной на кухонной столешнице или в холодильнике, это будет способствовать быстрому росту плесени. Удаляйте плодоножки только после мытья и сушки плодов. Они обеспечивают естественную защиту от чрезмерного поглощения влаги клубникой. Благодаря этому она останется плотной и вкусной.

Как мыть клубнику? Аккуратно поместите ягоды в дуршлаг и промойте под проточной водой комнатной температуры. Избегайте замачивания слишком долго — они потеряют свой вкус и впитают жидкость, как губка. После мытья выложите их на бумажное полотенце и осторожно промокните, чтобы удалить лишнюю воду. Кратковременное замачивание клубники в воде с уксусом (можно использовать уксус яблочный) удалит пестициды и защитит ягоды от плесени. Если мы сделаем это умело, они останутся аппетитными и упругими. Смешайте уксус и воду в соотношении 1:3. Замочите клубнику в смеси на 5 минут, затем промокните бумажным полотенцем.

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Рекомендуется хранить свежую клубнику в холодильнике при температуре 2−4ºC. Лучше всего использовать плоские контейнеры, тарелки или подносы, выстланные бумажными полотенцами. Клубнику следует размещать рядом в один слой. Ягоды не должны лежать друг на друге, поскольку это приводит к повреждению, и плоды быстрее портятся. Не закрывайте емкость герметично — клубника любит циркуляцию воздуха. Ни в коем случае не храните ее в полиэтиленовых пакетах.

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