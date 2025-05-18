Ракам — «Влюбленные» и забота о близких, Весам — «Солнце» и радость: Таро-прогноз на 19 мая

Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 19 по 25 мая, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 19 мая 2025 года. Этот день обещает быть насыщенным, порой даже напряжённым, но именно такие дни дают возможность проверить себя на прочность, пишет slovofraza.com.

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Козерог — Рыцарь Мечей

Сегодня вам предстоит действовать быстро и решительно. Много вопросов, не все приятные, но если сосредоточитесь, справитесь с ними. Конфликты возможны, но не позволяйте раздражению взять верх. Вечером отдохните.

Водолей — Башня

Ожидайте неожиданных событий, которые могут вывести из равновесия. Но это шанс выйти из тупика. Отложите рабочие дела, посвятите время дому и восстановлению. Не держитесь за старое, впереди новое.

Рыбы — Колесница

Эмоционально напряжённый день, особенно на работе. Карта призывает к действиям, даже если сомневаетесь. Прислушайтесь к себе, подумайте о путешествиях или изменениях. У вас есть энергия, важно направить её в нужное русло.

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Овен — Верховная Жрица

Сегодня вам нужно сосредоточиться на внутреннем голосе и избегать вмешательства в чужие дела. Действуйте спокойно и обдуманно, особенно в переговорах или конфликтах. Возможно, узнаете что-то важное.

Телец — Звезда

День идеален для начала нового. Вдохновение и гармония принесут плоды в будущем. Подходящее время для творческих начинаний, заявок на работу или заботы о здоровье. Не откладывайте важное.

Близнецы — Отшельник

Проведите день в размышлениях и уединении. Внутреннее озарение поможет избежать ошибок. Хороший момент для чтения, йоги или прогулок на природе. Отключитесь от внешнего шума.

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Рак — Влюбленные

Особое внимание на партнерство и заботу о близких. Сегодня возможен выбор, влияющий на будущее — не спешите и прислушивайтесь к чувствам. Это хороший день для примирений и откровенных разговоров.

Лев — Паж Кубков

День принесет эмоциональное обновление и вдохновение. Приятные сюрпризы, новости и начало нового. Уделите внимание себе. Откройтесь новым эмоциям и проявите мягкость.

Дева — Мир

Сегодня завершение важного этапа. Карта символизирует окончание цикла и подготовку к новой жизни. Это время для финальных шагов в проекте или принятия решений. Примите все как есть и отпустите контроль.

Весы — Солнце

День будет полон радости и ясности. Успех и признание ваших усилий, особенно в финансовом плане. Обратите внимание на близких и сделайте то, что приносит вам радость. Все, что начнется, будет успешным.

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Скорпион — Воздержание

Сегодня важно сохранять баланс. Могут возникнуть проблемы, но они решаемы, если сохранять спокойствие. Не стремитесь контролировать все — иногда лучше плыть по течению, чем бороться с бурей.

Стрелец — Двойка Денариев

Вы находитесь между двумя решениями, и важно сохранять гибкость. День поможет вам расставить приоритеты. Иногда для достижения мечты достаточно маленького шага.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали знаки зодиака, которым Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года.

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