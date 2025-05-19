Враг ночью коварно атаковал Сумы, Херсон и ряд других городов: где раздавались взрывы и работала ПВО

Ночью и утром 19 мая россияне атаковали Украину ударными дронами. Силы ПВО работали во многих регионах.

По данным командования Воздушных сил, противник атаковал Украину 112 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Противовоздушной обороной обезврежено 76 вражеских БПЛА, 41 — сбиты огневыми средствами поражения, 35 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

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В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина, Черкасщина и Кировоградщина.

Около 22:30 оккупационные войска ударили по жилым кварталам Херсона, сообщили в Херсонской городской военной администрации. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

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«В результате прямого попадания вражеского снаряда в дом погибла 75-летняя женщина. Мужчина 76 лет и две 53-летние горожанки доставлены в больницу с травмами» , — говорится в сообщении.

Оккупанты также попали по жилой застройке в Центральном районе. Повреждены не менее шести частных домов, гараж и легковой автомобиль. В домах херсонцев выбиты окна и разбиты крыши, уточнил руководитель ОВА Александр Прокудин.

Пострадал и железнодорожный вокзал.

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Сумщина в эту ночь тоже была под атакой российских БПЛА. В Шосткинской громаде, предварительно, есть попадание шести беспилотников. Повреждена инфраструктура одного из предприятий, отметили в Сумской областной военной администрации.

Кроме дронов, оккупанты постоянно терроризируют жителей области КАБами.

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Около 22:23 18 мая враг атаковал ударным дроном окрестности Николаева. Повреждены окна и фасад частного дома. Пострадавших нет, сообщило руководство области.

Кроме того, враг дважды атаковал дронами типа FPV акваторию Очаковской громады. Сегодня утром совершил артиллерийские обстрелы Куцурубской громады. В результате одной из атак в селе Днепровское повреждено два частных дома. Пострадавших нет.

В Днепропетровской области защитники неба сбили 5 БпЛА. По информации руководителя ОВА Сергея Лысака, агрессор продолжал террор Никопольщины. Применял FPV-дроны по Мировской и Марганецкой громадам. Никто не пострадал.

«Из-за вчерашней атаки на Грушевскую громаду Криворожского района также повреждены 7 частных домов, 2 авто, мотоблок и мопед. Изувечены линия электропередач и газопровод» , — добавил Лысак.

За сутки оккупанты нанесли 421 удар по 11 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 2 сообщения о повреждении автомобилей. Мирные жители не пострадали,

Взрывы ночью слышали и в Черкассах.

Под утро воздушная тревога была объявлена снова в ряде регионов страны.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 130 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли 54 авиационных удара, сбросив при этом 80 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1098 дронов-камикадзе и произвели почти 3700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

В то же время, в Талаковке Мариупольского района украинскими дронами нанесен удар по базированию оккупантов.

«По состоянию на данный момент есть подтверждение смерти одного российского офицера, нескольких раненых и повреждения военной техники. Кроме того, обломки российской ПВО сожгли дотла дом и ферму, как всегда точно промазав по дронам» , — сообщает Андрющенко Time.

Напомним, вчера от российских дронов отбивались Киев и Киевская область. В целом враг атаковал Украину 273 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 88 ударных БПЛА, еще 128 беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

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