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Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты
У бывшего президента США Джозефа Байдена, несколько месяцев назад планировавшего вернуться в большую политику, диагностировали агрессивную форму рака простаты. Болезнь распространилась на его кости. Как сообщает издание New York Tiemes, об этом говорится в заявлении офиса Байдена.
Известно, что диагноз был поставлен после того, как экс-президент сообщил о симптомах болезненного мочеиспускания, после чего врачи обнаружили «небольшой узел» на его простате.
«Рак Байдена характеризуется 9 баллами по шкале Глисона (группа 5) с метастазами в кости, — говорится в заявлении. — Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак является гормоночувствительным, что позволяет эффективно его лечить. Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами».
82-летний Джо Байден покинул пост президента США в январе, став самым старшим президентом в американской истории. В течение всего своего президентства он часто сталкивался с вопросами о своем возрасте и состоянии здоровья. Это, в конце концов, заставило его отказаться от переизбрания на второй срок.
Масла в огонь подлило обнародование в эти выходные аудиозаписи интервью Байдена 2023 года с Робертом К. Хуром, специальным советником, расследовавшим его обращение с секретными документами. Axios опубликовал полную пятичасовую запись до того, как администрация Трампа планировала обнародовать его на этой неделе, и на записи слышен вялый голос господина Байдена и его трудности с упоминанием дат и деталей.
В феврале 2024 года, когда Джо Байден был еще президентом, его давний врач признал его «пригодным к службе» после того, как он прошел плановый медосмотр в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нынешний глава Белого дома Дональд Трамп во время медосмотра сдал когнитивный тест.182
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