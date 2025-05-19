Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты

У бывшего президента США Джозефа Байдена, несколько месяцев назад планировавшего вернуться в большую политику, диагностировали агрессивную форму рака простаты. Болезнь распространилась на его кости. Как сообщает издание New York Tiemes, об этом говорится в заявлении офиса Байдена.

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Известно, что диагноз был поставлен после того, как экс-президент сообщил о симптомах болезненного мочеиспускания, после чего врачи обнаружили «небольшой узел» на его простате.

«Рак Байдена характеризуется 9 баллами по шкале Глисона (группа 5) с метастазами в кости, — говорится в заявлении. — Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак является гормоночувствительным, что позволяет эффективно его лечить. Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами».

82-летний Джо Байден покинул пост президента США в январе, став самым старшим президентом в американской истории. В течение всего своего президентства он часто сталкивался с вопросами о своем возрасте и состоянии здоровья. Это, в конце концов, заставило его отказаться от переизбрания на второй срок.

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Масла в огонь подлило обнародование в эти выходные аудиозаписи интервью Байдена 2023 года с Робертом К. Хуром, специальным советником, расследовавшим его обращение с секретными документами. Axios опубликовал полную пятичасовую запись до того, как администрация Трампа планировала обнародовать его на этой неделе, и на записи слышен вялый голос господина Байдена и его трудности с упоминанием дат и деталей.

В феврале 2024 года, когда Джо Байден был еще президентом, его давний врач признал его «пригодным к службе» после того, как он прошел плановый медосмотр в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нынешний глава Белого дома Дональд Трамп во время медосмотра сдал когнитивный тест.

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