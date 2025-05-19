Рассада перестояла в горшках из-за холодной земли: агроблогер из города Ирпень показал, что следует делать с такими огурцами

Аграрий из города Ирпень Валерий, объяснявший, почему некоторые дачники иногда бегают по участку с теннисными ракетками, поделился проблемой, возникшей у фермеров в столичном регионе. Как известно, из-за холодной весны не было возможности высадить рассаду на постоянное место в почву, а саженцы уже переросли.

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«В этом году очень холодная весна, и мы долгое время не могли высадить рассаду на постоянное место, поэтому она перестояла в горшках, — жалуется аграрий. — Обычно мы высаживаем рассаду огурцов в почву, когда им 20−25 дней, но в этом году были вынуждены продержать ее до сорока дней».

Это нужно было сделать, объясняет Валерий, для того чтобы в теплой среде хорошо развилась корневая система.

При этом рассаду подкармливали пару раз и поливали.

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Также при поливах происходила подкормка универсальным удобрением с равными частями азота, фосфора и калия. А за 5 дней до посадки был полив магниевой селитрой. Также были удалены семидольные листы, а также все, что есть в первой и вторых «пазухах» — завязавшиеся пасынки и огурцы, а также усы.

Раньше мы рассказывали, что нужно сделать дачникам во вторую декаду мая, чтобы иметь хороший урожай клубники.

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