Поможет… теннисная ракетка: зачем садоводы в мае бьют ветки плодовых деревьев

Опыт украинских дачников и огородников говорит о том, что иногда даже ошибки помогают им добиваться хороших урожаев.

А что уж говорить о случаях, когда эти действия выполняются сознательно! Об одной из таких необычных практик рассказывает украинское издание.

ВІДЕО ДНЯ

Оказывается, однажды корреспондент увидел, как мужчина бегает по саду с теннисной ракеткой и бьет нею деревья. Сначала журналист хотел вызвать врача, но потом профессиональное любопытство победило, и он решил рискнуть — подошел к «теннисисту» и спросил о причине его действий.

Оказалось, что бить деревья ракеткой — вполне приличный лайфхак.

РЕКЛАМА

Дело в том, что садоводы давно знают: многие вредители — жуки, гусеницы, личинки — держатся на ветках довольно слабо. А при угрозе часто просто падают вниз. Именно этим и пользуются садоводы.

Вместо того чтобы травить деревья химией, можно просто встряхнуть нежелательных гостей. Традиционно это делали руками или палкой. Но ракетка — это уже новый уровень.

Ведь сетка ракетки хорошо передает удар, но не повреждает листву, как это могла бы сделать палка. Жилки мягкие, упругие, и при осторожном подходе они не рвут листву и не ломают молодые побеги. Такая деликатная «шоковая терапия» для дерева.

РЕКЛАМА

Процедура выглядит так: вы вооружаетесь ракеткой, подставляете ведро или раскладываете белую ткань под деревом и легонько обстукиваете ветки. Насекомые падают — их сразу видно. Дальше — в ведро с водой, накрываете крышкой, и за день-два проблема решена.



Во-первых, это экологично. В период цветения или завязи плодов применять инсектициды рискованно. Можно повредить будущий урожай, и пчелы тоже будут не в восторге.

Во-вторых, дешево и просто. Ракетку можно достать в секонд-хенде за несколько гривен. Времени минут десять на дерево. А результат вполне ощутим.

Но метод работает не против всех вредителей. Тли, клещи, или скрывающиеся внутри плодов — останутся незамеченными. Это не волшебная палочка, а только один из инструментов в большом арсенале садовода.

До высоких веток не дотянешься без стремянки. Если у вас трехметровая груша, придется либо лезть вверх, либо работать с нижним ярусом.

РЕКЛАМА

Необходимо проводить «терапию» регулярно. Одного раза не хватит.

Следовательно, этот метод — это как народная медицина: не всегда панацея, но иногда лучший выбор, чем сильнодействующая «химия». Он подойдет тем, кто хочет сохранить свой сад экологичным, а плоды — чистыми и безопасными.

Чем еще заняты в начале мая профессионалы садового дела, рассказывает аграрий из города Ирпень под Киевом Валерий.

Раньше мы рассказывали о лайфаке с растительным маслом в саду. Более подробно об этом в нашем материале.

637

Читайте нас в Facebook