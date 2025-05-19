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«Сейчас нет причин говорить о войсках»: Мерц и Мэлони выступили с заявлением
Европа еще далека от развертывания войск в Украине, поскольку все ее усилия пока сосредоточены на обеспечении безусловного прекращения огня со стороны россии. Об этом заявили канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.
«Следующим шагом должно быть четкое определение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности могут когда-либо понадобиться Украине, — сказал Мерц. — Пока нет причин говорить о войсках, мы далеки от этого. Хотим, чтобы прекратились убийства. Это те вопросы, которые мы сейчас решаем, и никакие другие».
По мнению Фридриха Мерца, переговоры в Стамбуле завершились ниже ожиданий, хотя позиция украинской делегации была крайне конструктивна.
В свою очередь премьер Италии Джорджия Мэлони добавила, что страна открыта для присоединения к любому международному формату, цель которого — прекращение войны.
«Западное единство было нашей самой большой силой с начала вторжения рф. Сейчас важно отложить в сторону любые личные разногласия, которые могут подорвать это единство», — отметила она.
Ранее швейцарский журналист Андреас Рюш назвал условия окончания войне в Украине.142
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