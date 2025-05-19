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«Это игра в одни ворота»: аналитик о переговорах в Стамбуле
Неутешительные выводы стамбульского действа: все пока идет по сценарию россиян. кремль, не уступая ничем, фактически заставляет Украину следовать своему плану на глазах возмущенной Европы и равнодушного Трампа. Так считает Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.
«По словам турок, „возобновились“ именно стамбульские переговоры, а не начались какие-то другие. Причем без всякого прекращения огня. Ультиматум „коалиции решительных“ проигнорирован как путиным так и Трампом», — сказал аналитик.
Более того, добавляет он, «письменное согласование с другой стороной условий, которые сделают возможным достижение перемирия» как одно из промежуточных «достижений» стамбульских переговоров позволяет россиянам тянуть время, помогая Трампу избегать поддержки европейского ультиматума относительно совместных санкций.
«Это игра в одни ворота», — констатирует эксперт.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали прогноз военного эксперта о том, когда состоится новый раунд переговоров между рф и Украиной.205
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