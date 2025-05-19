Когда закончится война в Украине: в Швейцарии назвали условия

Европа не приблизилась к миру после переговоров в Турции. Все больше тех, кто понимает, что путин внезапно не заморозит войну по просьбе Запада. Украинско-российские мирные переговоры в Стамбуле не дали никаких ощутимых результатов. Но они создали момент истины. Это неудобная правда, которую часть западной общественности пыталась не замечать. Здесь три аспекта, пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

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«Первое — путин не заинтересован в мире. Вместо того, чтобы лично появиться, он отправил делегацию третьего сорта — знак презрения. На путина даже не давят, чтобы он согласился на временное прекращение огня. После трех месяцев неудачных попыток складывается впечатление, что это тупик. Предположение, что украинцы могут самостоятельно принудить россиян к перемирию, кажется почти иллюзорным. путин не мог бы четче показать свою незаинтересованность», — пишет Андреас Рюш в NZZ.

Во-вторых, говорится в статье, Европа и Америка потерпели неудачу в одном ключевом пункте.

«Тот факт, что момент для переговоров когда-то наступит, всегда был частью их стратегии в отношении Украины. Но Запад хотел сначала поставить Украину в сильную позицию. Это потерпело неудачу, и что еще хуже: Европа и Америка подталкивают Украину к переговорам, постоянно посылая сигналы слабости. Одним из примеров является ультиматум рф — согласиться на прекращение огня или столкнуться с новыми карательными мерами. С момента истечения срока мало, что произошло — США не хотят слышать о новых санкциях, тогда как ЕС смог договориться лишь о смягченном пакете мер. Можно представить себе смех в рф», — отмечает Андреас Рюш.

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В-третьих, проблема Трампа заключается не только в том, что США хотят переложить бремя безопасности на Европу.

«Трамп сигнализирует, что он бы предпочел вместе с путиным отстаивать интересы соответствующих великих держав, а не европейцев, верный девизу Фукидида: „Сильные делают то, что могут, а слабые терпят то, что должны“. Дональд Трамп систематически играет на руку российскому диктатору. При этом ему пока не удалось получить от путина ни одной важной уступки», — анализирует NZZ.

кремлю необходимо четко дать понять, что цена его агрессивной политики слишком высока и может даже поставить под угрозу власть правящей клики. Основное бремя поддержки Украины сейчас ложится на европейцев, но у них нет другого выбора, если они серьезно относятся к собственной безопасности.

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Если Украина падет, под следующей угрозой окажется восточный фланг НАТО. москва уже готовит для этого почву пропагандой и военными реорганизациями. Учитывая усилия россии в области вооружения, такая дальнейшая война вполне возможна к концу десятилетия, о чем предупреждает несколько разведывательных служб.

В этом контексте призыв к прекращению огня неуместен. Идея Запада о том, что путин может навсегда заморозить войну на нынешнем фронте, является выдачей желаемого за действительное. С его точки зрения, это означало бы принятие тяжелого поражения, отмечают в публикации.

«Он бы потерпел неудачу в своих важнейших военных целях: Украина бы выжила как независимое, прозападное государство, да еще и с более укрепленной национальной идентичностью по сравнению с 2022 годом».

Война была выгодной для путина лишь потому, что он смог подкрепить свою диктатуру, создав себе внешнего врага. Именно поэтому он не может внезапно отказаться от своих военных целей — даже с помощью всех пропагандистских приемов было бы трудно скрыть от российского народа, что огромные потери были напрасными.

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Поэтому лишь смелые оптимисты могут рассматривать Стамбул как веху на пути к миру. Реалистично говоря, эта война закончится только тогда, когда Украина стабилизирует фронт с помощью Запада, а Европа отстроит надежный военный сдерживающий фактор против россии. Это огромная задача, но при наличии необходимой политической воли в Европе она не является непреодолимой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Европа надеется превратить Украину в «стального дикобраза».

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