Первые прямые переговоры между Украиной и россией должны были бы стать началом новой эры дипломатии, но их контекст, краткость и ограниченность результатов дали скептикам еще больше оснований сомневаться в том, что москва стремится к миру, пишет CNN.

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Украина уже заявила, что хочет немедленного и безусловного прекращения огня, и уже предложила прямые переговоры между президентом Владимиром Зеленским и путиным. россия отвергла эти две идеи, но позже заявила, что снова рассмотрит их.

За последнюю неделю Дональд Трамп продемонстрировал потрясающую дипломатическую гимнастику. путин отмахнулся от требований перемирия и предложил прямые переговоры в Стамбуле. Зеленский сказал, что встретится с путиным там, а Трамп предложил быть посредником. путин отверг все предложения, кроме встречи на высшем уровне. А потом Трамп развеял любое ощущение срочности, добавив, что он никогда не ожидал, что путин будет присутствовать, если он также не будет в Стамбуле, очевидно, придя к выводу, что «ничего не произойдет» в Украине до его встречи с главой кремля.

«Трамп продемонстрировал нежелание давить на путина или говорить о нем плохо публично. Однако сейчас на кону доверие к нему ближайших европейских союзников — „умника“ Макрону и „жесткого переговорщика“ Стармера, который предложил ему второй государственный визит. Однако неизвестно, как он отреагирует», — отмечают авторы статьи.

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Появились две константы. путин мало обращает внимания на европейское или американское давление, просто предлагая минималистическое мирное предложение с максималистическими требованиями и отказываясь отступать. Дональд Трамп, кажется, приватно предлагает поддержку Украине и ее союзникам, но публично протягивает оливковую ветвь двусторонней встречи с главой кремля, когда москва будет готова.

«Белому дому выгодны ловкие и неискренние шаги кремля к миру. россия делает достаточно, чтобы позволить Трампу делать вид серьезности своих намерений, не уступая при этом ни одной позиции — даже усложнив ситуацию требованием к Украине передать территории, которые россия не завоевывала. Очевидно, что россия тянет время и накапливает силы на восточном фронте», - говорится в статье.

Эта неделя, возможно, помогла выяснить истинную позицию москвы, но также и подтвердила нежелание Трампа причинить боль путину. Ясность может быть неприятной, и на днях с резкой оценкой политики Трампа выступила его бывший посол в Киеве Бриджит Бринк, которая подала в отставку в прошлом месяце.

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«К сожалению, политика администрации Трампа с самого начала была направлена на то, чтобы оказывать давление на жертву, Украину, а не на агрессора, россию. Таким образом, я больше не могу добросовестно проводить политику администрации и считаю своим долгом уйти в отставку.

Мир любой ценой — это вовсе не мир, это умиротворение. А история снова и снова учит нас, что умиротворение не приводит к безопасности, защищенности или процветанию. Оно приводит к еще большей войне и страданиям" — заявила она.

Возможно, еще слишком рано говорить о том, является ли подход Трампа «мягкими перчатками» для умиротворения. Но президент США исчерпал неделю растущей напряженности и давления на москву, заявив, что не стоит ожидать прогресса, пока он не встретится с путиным.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Вашингтон угрожает новыми санкциями против рф.

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