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Леди Ди гордилась бы: Меган Маркл и принц Гарри следуют своим идеалам

17:23 15 мая 2025
Меган Маркл и принц Гарри

Самые сложные пути иногда являются теми, что создают события, порождают споры и оставляют след в истории. Когда-то Меган Маркл и принц Гарри, которым запрещено посещать будущие официальные мероприятия Короны, оставили королевский дворец и решили жить своей жизнью. Они пишут свою историю с собственным убеждением и образом жизни, который они выбрали для себя и своих детей.

Однако Гарри и Меган не остаются незамеченными, каждый жест и каждое их слово сильно резонируют. Это заметно не только в заголовках, но и в том, как они влияют на тех, кто ищет вдохновения в изменениях. Пара продолжает делать ставку на слаженность, а не на комфорт, и их наследие написано далеко от протокола и близко к душе, пишет edatv.

2 мая Апелляционный суд отклонил апелляцию Гарри относительно его безопасности в Великобритании. Герцог остался без официальной полицейской охраны во время своих визитов в Соединенное Королевство. После этого решения он признался, что чувствует себя «опустошенным». Гарри указал на это, как на якобы стратегию дворца. Он сказал, что это был «старомодный трюк истеблишмента».

Королевский автор Роберт Джобсон описал Гарри как человека «острого» и «довольно раздражительного до некоторой степени». Он также отметил, что «он иногда был довольно неуважительным». Он вспомнил эпизод в Окленде, где Гарри якобы измазал краской лоб фотографа.

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Сам фотограф Артурс Эдвардс преуменьшил значение инцидента: «Мы над этим смеялись». Но Джобсон настаивал: «У него всегда были проблемы». Для него изменение отношения Гарри к семье не является чем-то новым, а частью его сущности.

Несмотря на осуждение, расстояния и раны, Гарри и Меган следуют своим идеалам, чтят память Дианы, и, несомненно, леди Ди гордилась бы ими, констатируют авторы статьи.

Ранее сообщалось, что обиженный принц Гарри шокировал британцев.

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