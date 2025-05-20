Накануне вечером состоялся анонсированный телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным, которому предшествовали контакты американского лидера с украинским и европейским руководством.

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«Говорил с президентом США Дональдом Трампом сегодня дважды. Сначала мы созвонились отдельно до его разговором с руководителем россии, а затем говорили с президентом Трампом вместе с европейскими лидерами: Эмманюэлем Макроном, Джорджей Мелони, Фридрихом Мерцом, Александром Стуббом, Урсулой фон дер Ляен», — сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, он в очередной раз отметил, что Украина готова к полному и безусловному прекращению огня: «Важно не размывать это предложение. Если россияне не готовы прекращать убийства, за это должны быть более сильные санкции. Давление на россию будет побуждать ее к реальному миру — это очевидно для всех в мире. Также я еще раз подтвердил, что Украина готова к прямым переговорам с россией в любом формате, который даст результат».

Впрочем, надежды на то, что Америка будет давить на кремль, чтобы продвигаться к прекращению войны, не оправдались. Дональд Трамп, как передает BBC, назвал разговор с путиным «замечательным» и добавил, что россия и Украина «немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что важнее, об окончании войны». «Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как это должно быть, поскольку они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает», — написал он в своей соцсети Truth Social.

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Глава Белого дома отмечал, что не будет вводить санкции против россии, потому что есть шанс на то, чтобы продвигаться путем прекращения войны. Также США очень заинтересованы в экономическом сотрудничестве с рф.

В свою очередь путин заявлял о готовности россии работать с Украиной над «меморандумом о будущем мирном договоре с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня». Впрочем, не забыл он в очередной раз упомянуть о необходимости «устранить первопричины этого кризиса».

Между тем в Европе были «неприятно удивлены» описанием со стороны Трампа результатов его разговора с путиным. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет влиятельное издание Financial Times, пишет «Европейская правда».

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После разговора с хозяином кремля президент США во второй раз пообщался с лидерами Украины, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и президентом Европейской комиссии.

Издание отмечает, что Трамп «не готов оказывать большее давление» на путина, чтобы тот серьезно подошел к переговорам. В ЕС опасаются, что Трамп может заключить с путиным соглашение, которое удовлетворит максималистские требования последнего и будет противоречить интересам Украины.

А корреспондент Sky News в США Джеймс Мэттьюз считает разговор Трампа с путиным провалом американского лидера: «Как это можно представить иначе, чем как провал президента США? Провал в переговорах, дипломатии и управлении конфликтом. Официальное сообщение с российской стороны лишь укрепляет впечатление, что именно путин полностью контролирует ситуацию».

Как пишет «Корреспондент», Мэттьюз упомянул о недавнем заявлении вице-президента Джей-Ди Венса о том, что США готовы выйти из игры, если не будет принят приемлемый для них сценарий. И глава кремля взял это на вооружение.

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«путин, без сомнения, услышал этот сигнал и пришел к выводу: стоит просто переждать — и Америка сама уйдет, оставив Украину открытой для дальнейшего российского наступления. Украина и европейские союзники США давно опасались, что Трамп их просто предаст. Но они были готовы подождать мирного разрешения конфликта, которое Трамп все время обещал, ведь им критически важна поддержка Соединенных Штатов. Теперь они оказались перед фактом: ключевой разговор ничего не дал, и ситуация для Украины только ухудшилась», — сказал он и добавил: «Дональд Трамп, несмотря на все разговоры о «жесткой руке», до сих пор не нанес россии никакого удара. Напротив, это сплошная игра на уступки. Для москвы — только пряник и никакого батога.

Напомним, что ранее аналитик по вопросам обороны и безопасности, профессор Майкл Кларк прогнозировал, что во время телефонного разговора между двумя лидерами будет обсуждаться необходимость саммита и что путин хочет встречи как можно быстрее, чтобы «выйти из своего статуса изгоя:«Он будет пытаться манипулировать как датой, так и условиями любого саммита с Трампом, чтобы получить максимальный простор для продолжения войны».

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