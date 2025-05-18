Очередное предупреждение кремлю: Вашингтон угрожает новыми санкциями против россии

После переговоров между Украиной и россией в Стамбуле сенаторы Соединенных Штатов Америки вновь призывают Конгресс принять двухпартийный законопроект о введении новых санкций против рф.

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Как информирует Sky News, на встрече в Стамбуле российская делегация выдвинула условия, которые украинская сторона категорически отвергла. В частности, россия требует передать ей несколько украинских областей.

Между тем, на Западе по-другому смотрят на результаты переговоров. В частности, американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь, а также сенатор-республиканец Линдси Грэм призвали голосовать за проект закона об усилении санкций против россии, внесенный ими в апреле.

Документ предусматривает введение 500% пошлины на импорт в США товаров из стран, продолжающих покупать российские энергоносители.

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«путин будет продолжать противодействовать усилиям по прекращению огня, пока его экономика не испытывает сильный удар, изолирующий ее на финансовом острове», — подчеркнул Ричард Блюменталь.

В настоящее время этот законопроект имеет не менее 73 соавторов в палате, которая насчитывает 100 членов. Пока что не известно, когда документ может быть вынесен на голосование.

В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Сенат предоставляет администрации президента Трампа ограниченное время для достижения прогресса в переговорах по Украине.

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В интервью программе Face the Nation Рубио отметил, что США ожидают обмена предложениями от россии и Украины относительно условий прекращения огня. По его мнению, если эти предложения будут реалистичными, переговоры продолжатся.

Рубио отметил, что в противном случае США могут изменить свою оценку ситуации. Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон не намерен тратить время на безрезультатные переговоры.

«Мы сообщали россиянам, что этот процесс ( санкции. — Авт. ) уже запущен. Мы ожидали, что когда все будет завершено, законопроект будет иметь почти 80 соавторов в Сенате, и, думаю, примерно аналогичный уровень поддержки в Палате представителей. Мы объясняли, что это инициатива, которую мы не можем остановить и не контролируем», — сообщил Рубио.

Госсекретарь отметил, что республиканцы хотели предоставить Трампу определенное пространство, чтобы достичь мирных договоренностей, но в течение почти двух месяцев прогресса не произошло. При этом россия на это мирное соглашение не согласилась.

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«Однако мы неоднократно, уже почти два месяца, предупреждали россиян, что это произойдет, если не будет никакого прогресса. И я думаю, что именно сейчас это начинает реализовываться. И это одна из вещей, которую я снова подтвердил на этой неделе, находясь с Линдси Грэмом в Турции: у них (республиканцев — Авт 8 ) уже 77 подписей или даже больше. И это просто факт, о котором мы предупреждали россиян в течение нескольких недель», — заявил Рубио.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал позицию путина по переговорам в Стамбуле, а спикер правительства Германии Стефан Корнелиус заявил, что рф ждут санкции, если она не согласится на прекращение огня.

Фото Pixabay

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